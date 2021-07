Hai deciso di tornare in forma e hai bisogno dei migliori attrezzi per allenarsi in casa. Non tutti amiamo infatti tenerci allenati in palestra, in mezzo ad altre persone. E per fortuna ci sono tantissimi corsi, gratis o a pagamento, che possiamo seguire da casa. Ma quali sono i migliori accessori che possiamo acquistare e a cosa servono davvero?

Ovviamente prima di acquistare degli attrezzi per il fitness casalingo dovrai pensare a quale disciplina seguire. Pilates, yoga oppure pesi e allenamenti più attivi e scattanti che permettono di bruciare più calorie? Possiamo anche pensare di sfruttare altre tendenze del fitness, come il kettlebell o il jumping fitness, che permettono anche di scaricare la mente.

Possiamo anche decidere di seguire più corsi e combinare magari le nostre passioni quando si parla di fitness. Solo a questo punto possiamo comprare, anche su Amazon, i migliori attrezzi per fare fitness in casa. Così da essere pronti per ogni lezione.

Scopriamo insieme alcuni attrezzi per allenarsi in casa come in palestra che possiamo già acquistare comodamente su Amazon, ricevendoli a casa o in ufficio e risparmiando un po’ grazie alle tante offerte del noto e-commerce.

Euyecety AB Roller Addominali Ruota Addominali Set – 8in1

Fonte Foto Amazon

Per chi vuole fare un allenamento a casa come in palestra, Euyecety presenta i suoi accessori AB Roller per fare gli addominali. La ruota è venduta in un set 8in1 che comprende 2 maniglie per le flessioni, una pinza per la mano, corda per saltare, 2 cursori: tutto quello che serve per un workout completo a casa. Il set per il fitness è l’ideale per l’allenamento casalingo della parte superiore e inferiore del corpo. Ideale per chi non ha molto tempo per andare in palestra, ma vuole comunque ottenere risultati ottimali.

Il rullo è molto forte e potente ed è compreso anche un tappetino per proteggere le ginocchia durante gli esercizi. Le Push Up Bars Stand sono robuste per sostenere qualsiasi peso: le maniglie sono l’ideale per fare flessioni, per un prodotto sicuro e certificato. La corda per saltare è una fune metallica in PVC-acciaio di alta qualità resistente all’usura: i manici in schiuma antiscivolo migliorano l’assorbimento del sudore e offrono una perfetta resa. Le pinze mano possono esercitare i muscoli dei polsi e aumentare la forza delle braccia. I dischi scorrevoli per l’allenamento di base sono perfetti se usati con tappeti appositi, per rafforzare core, glutei e addominali con tanti esercizi diversi.

Attrezzi per allenarsi in casa basic: REEHUT Palla Fitness Palla da Ginnastica

Fonte Foto Amazon

Ecco un accessorio che non può mancare tra gli attrezzi per allenarsi in casa. Reehut presenta la sua palla da ginnastica disponibile in tre dimensioni (55, 65, 75 centimetri). Realizzata con materiale anti scoppio e pompa resistente fino a 498 chilogrammi, è l’ideale per esercizi di fitness, ma anche per yoga e pilates. È il prodotto ideale per rendere più forte la muscolatura del tronco, per migliorare l’equilibrio, per perdere peso, per rassodare, per tonificare. Si può usare in casa e in ufficio anche come seduta.

Nella confezione è compresa anche la pompa per il gonfiaggio. Si gonfia facilmente e si può portare ovunque. Nella confezione troviamo anche un manuale di 6 pagine che dà utili consigli per utilizzare in maniera corretta la palla da allenamento.

Attrezzi per allenarsi in casa originali: Smart Hula Hoop Fitness

Fonte Foto Amazon

Se stati cercando un attrezzo per allenarti e divertirti in casa come una bambina, lo smart Hula Hopp di langjiao è quello che fa per te. Non è un classico cerchio in plastica colorata come quelli che usavamo da piccoline, ma un accessorio hi tech che ci permette di allenare molte parti del corpo potendo anche contare su un massaggio che tonifica, rimodella e ci aiuta a tornare in forma. È facilissimo da usare, perché si usa come un hula hoop, ma non cade mai, così diventa l’ideale per chi è principiante. La funzione di massaggio allevia dolori alla schiena.

Il cerchio è composto da 24 nodi che si possono smontare e rimontare facilmente, così da venire incontro alle esigenze di ogni persona. Il prodotto è realizzato con materiali di altissima qualità, con una morbida testina massaggiante che aiuta a bruciare i grassi e modellare il corpo. La circonferenza massima della vita è di 132 cm. Ideale per l’allenamento di tutti i giorni.

Bande di Resistenza Fitness con 3 Livelli di Resistenza

Fonte Foto Amazon

Per fare esercizi a corpo libero in casa, gli elastici per fare fitness sono l’ideale. CFX propone le sue bande di resistenza con tre livelli: fasce elastiche per poter fare crossfit, pilates, yoga, squat, stretching e tante altre tipologie di allenamento. Le bande sono molto robuste, spesse e in tessuto: non si arrotolano come quelle in lattice e durano nel tempo. Sono adatte a molti esercizi di allenamento, ma anche per rassodare e rinforzare glutei, fianchi, cosce o per fare esercizi di riscaldamento dinamico.

Sono bande compatibili con tanti tipi di allenamento per migliorare resistenza muscolare o per migliorare la mobilità. Ideali anche in caso di riabilitazione. Un prodotto di marca funzionale e resistente, che sarà sicuramente il miglio acquisto da fare per esercizi a corpo libero da fare in casa ritagliandosi qualche minuto di tempo ogni giorno.

Attrezzi per allenarsi in casa: SportPlus Trampolino Fitness

Fonte Foto Amazon

Ecco un attrezzo sportivo, che possiamo comodamente mettere in casa o in garage, ma anche in giardino quando è bel tempo, per ricordarci quanto è divertente saltare, proprio come facevamo da bambine. E in più si bruciano un sacco di calorie e si possono fare tantissime tipologie di allenamento. Il trampolino Fitness Sportplus disponibile in rosso, blu e verde, ha un diametro di circa 126 centimetri, mentre il tappetino per saltare di circa 95 centimetri. Resistente fino a 130 chilogrammi di peso.

Le sospensioni sono morbide e delicate per poter proteggere le nostre articolazioni durante i salti. Le gambe si possono staccare, così è comodo per essere trasportato anche in altri ambienti. All’interno c’è tutto il necessario per creare l’attrezzo migliore per praticare il jumping fitness, un’attività sportiva di tendenza aerobica, composta da esercizi che si svolgono su questi trampolini esagonali studiati e brevettati appositamente per rendere ogni programma idoneo alle nostre esigenze.

Tu quale tipo di allenamento hai deciso di fare a casa? E che attrezzi usi ogni giorno?