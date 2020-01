Benessere, le tendenze del 2020 Quali sono nel campo del benessere le tendenze alle quali non potremo dire di no in questo 2020? Ecco la classifica delle più gettonate

Benessere, quali sono le tendenze health del 2020 che dovremo seguire per rimanere in salute e in forma? Benessere e bellezza sono due temi ai quali teniamo sempre di più. E settori nei quali siamo disposti a spendere cifre anche decisamente alte, pur di seguire gli ultimi trend. Scopriamo allora insieme come stare bene nel 2020 con le ultime novità del settore.

Il Global Wellness Institute, organizzazione statunitense che analizza le ultime tendenze di palestre, club fitness, studio privati, personal trainer, industrie e clienti che provengono da tutto il mondo, svela quali sono i settori del benessere nei quali andremo a spendere di più.

Sleep economy

Dormire bene fa bene alla salute. Spendiamo 432 miliardi di dollari nel mondo per riposare meglio e la cifra è destinata a salire. Tra le novità, dispositivi in grado di monitorare il riposo notturno, luci circadiane biodinamiche, app per contrastare il jet lag sfruttando luce e buio, diete calmanti, integratori ed erbe naturali per rilassarsi, materassi e guanciali pensati ad hoc, ma anche massaggi e terme.

Rimedi wellness per chi ha più di 60 anni

Oggi gli ultrasessantenni lavorano, corrono,s i tengono in forma, curano il loro aspetto. Sono i nuovi giovani. Si stima che il settore wellness si dedicherà sempre di più a loro. Anche dal punto di vista della cosmesi.

Fitness dal Giappone

Complici le Olimpiadi di Tokyo 2020, tutto quello che arriverà dal Giappone sarà di moda. E considerando che il paese del Sol Levante ha alle spalle una tradizione secolare per quello che riguarda la cura del corpo, potremo avere tanti utili suggerimenti per prenderci cura di noi.

Benessere mentale

Trattamenti olistici e alternativi, ma anche analisti virtuali, chatbot, app per la salute mentale…

Medicina energetica

La medicina olistica comincerà a fare sul serio, per migliorare l’energia del corpo tramite campi magnetici, luci, suoni.

Wellness religioso

Bootcamp di Ramadam, classi di pilates cattolico, ritiri wellness in luoghi cristiani, canali Youtube di fitness musulmano.

Wellness sabbatico

Chi può, si prenderà un periodo sabbatico per ritrovare la forma fisica e mentale.

Trattamenti per la salute riproduttiva

Per aiutare la fertilità di uomo e donna tramite meditazione, alimentazione sana, attività fisica, test connessi con app e smartphone…

Musica per il benessere

La musico terapia fa bene, come il suono del Gong per ritrovare la calma.