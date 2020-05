Buttare il liquido che si forma sulla superficie dello yogurt è un grave errore Molti buttano il liquido che si forma sopra lo yogurt, ma pochi sanno che è un grande errore. ecco gli incredibili benefici di questo siero

Molta gente ama lo yogurt, ma pochi sanno da cosa è formato quel liquido che si forma sulla superficie del latticino, e molti preferiscono buttarlo nel lavandino prima di consumare il prodotto. In realtà questo è un grave errore poiché si va a gettare la parte più nutriente dell’alimento, quella che ci fornisce potassio e proteine dall’alto valore biologico.

Molte persone pensano che il liquido che si forma sopra lo yogurt sia frutto di una sbagliata conservazione o di un errato processo di immagazzinamento.

In realtà è normale che si crei questa sostanza sopra i prodotto lattiero-caseari, si tratta semplicemente del siero del latte. È infatti un liquido che si forma durante la preparazione è contiene molte sostante a noi utili per l’organismo.

Quindi sia chiaro che non va scartato poiché apporta grandi benefici per la salute. Questo siero del benessere contiene potassio che è ottimo per le ossa ed è ottimo anche per gli ormoni. Inoltre contiene proteine come l’alfa-lattoglobulina e la beta-lattoglobulina con un alto valore biologico.

Potrebbe sembrare a prima vista che questa sostanza vada buttata, ma se la si mescola con lo yogurt lo fa diventare cremoso e visibilmente appetibile.

E per concludere, questa “magica” sostanza contiene anche fosforo e calcio che aiutano ad assimilare il potassio più velocemente. Contribuiscono a combattere l’osteoporosi e i problemi alle ossa, specie dopo la menopausa, oltre ad aiutare lo sviluppo delle ossa nei bambini. Per questo motivo è un alimento indicato per i più piccoli.

Quello che praticamente tutti ignorano è che questo liquido porta talmente tanti benefici che viene utilizzato in altri settori come per esempio negli integratori per bambini e atleti.

La causa principale che crea questa separazione e permanenza di questo liquido sulla superficie del latticino è dovuto al movimento che subisce durante la fermentazione, azione che provoca una frattura nel coagulo di latte che si era formato.

Adesso che sapete queste informazioni, sicuramente non butterete più il siero del latte.