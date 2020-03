Come 28 giorni senza alcol possono cambiare il tuo corpo Cosa succede al corpo umano se si trascorrono 28 giorni senza toccare nemmeno un goccio di alcol? Ecco cosa accade.

Alcuni scienziati sostengono che per perdere un vizio o una brutta abitudine ci vogliono almeno 21-28 giorni. E tra questi c’è anche il vizio di bere degli alcolici. Recenti studi dicono che una persona in media beve 9,2 litri di alcol ogni anno. Bere con moderazione va bene. Ma in alcuni casi possiamo incappare in serissimi problemi per la salute. Cosa succede se si smette di bere dell’alcol?

Il corpo sperimenta tutta una serie di cambiamenti dopo che si smette di bere. Non è solo una questione di non bere più per risparmiare dei soldi. Possiamo voler smettere per il bene della nostra salute e per migliorarci giorno dopo giorno.

Una ricerca pubblicata sul British Medical Journal nel 2018 ha dimostrato che quando si smette di bere si possono notare fin da subito notevoli miglioramenti per la salute: la pressione del sangue si abbassa, il colesterolo si abbassa, così come il rischio di contrarre il cancro.

Fame

Quando le persone bevono, si sentono più affamate, cominciano a desiderare più zuccheri e più cibo.

Senza alcol potrebbero avere ancora più fame, perché trasformano il cibo per tenere le mani occupate al posto di avere in mano un bicchiere di vino o di birra.

Qualità del sonno

Si possono notare anche dei cambiamenti nella qualità del sonno, perché gli alcolici aiutano molte persone ad addormentarsi rapidamente. Quando l’organismo si disintossica dalla dipendenza da alcol si potrebbero avere molti incubi.

Alcune persone potrebbero sperimentare un mal di testa che influenza il sonno. Mentre l’astinenza da alcol può causare pressione alta o avere ripercussioni sul fegato. Alcuni scoprono che è più facile svegliarsi la mattina. Mentre gli organi cominciano a guarire, già entro la seconda settimana senza alcol.

Addio a occhiaie e gonfiore del viso

Quando si smette di bere, le occhiaie, le borse, il gonfiore del viso cominciano a svanire. Addio anche ad acne, ad infiammazioni e irritazioni alla pelle del viso. La pelle potrebbe subire dei problemi, quindi meglio iniziare fin da subito a bere bevande sane.

Perdere peso

E ancora, le bevande alcoliche possono avere molte calorie e quando si smette di bere si può perdere molto peso. Anche diversi chili. Più a lungo stiamo senza alcol, più chili si perdono.