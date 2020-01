Come dimagrire senza sacrifici Come dimagrire senza sacrifici, senza sforzi e senza troppa fatica: ecco delle piccole regole che dovremmo seguire sempre

Come dimagrire senza sacrifici? Se la nostra forza di volontà cede subito, se già sappiamo che non saremo in grado di seguire una dieta troppo restrittiva o di intraprendere un percorso sportivo troppo pesante per noi, ma abbiamo bisogno di perdere peso, allora meglio leggere qui!

Ci sono dei piccoli trucchetti che possiamo sempre adottare per perdere i chili in eccesso e seguire uno stile di vita più sano. Senza troppi sforzi e senza stravolgere troppo le nostre abitudini di vita.

Evitare i cibi confezionati

È una rinuncia che tutti possiamo compiere, anche perché si tratta di cibi che costano e non sono assolutamente buoni come quelli preparati in casa. Diciamo no a merendine, patatine, caramelle, biscotti, cracker, sostituendoli con yogurt, frutta, frutta secca…

No allo zucchero

Evitiamo di prendere al mattino il caffè con il latte e lo zucchero. Limitiamoci ai primi due ingredienti. E anche il caffè delle macchinette, non riempiamolo di zucchero.

Preparare il pranzo la sera prima

Risparmia il portafoglio e risparmia pure la linea. Portiamoci qualcosa di sano e leggero fatto in casa la sera prima. Anche gli avanzi, magari reinterpretati, vanno bene.

Dormire di più

E dormire meglio. Ricerche scientifiche svelano che dormire poco non fa prendere scelte salutari durante il giorno.

Camminare

Sì, anche solo camminare fa assolutamente bene. Parcheggiate un po’ più lontano… Oppure fate le scale al posto di prendere l’ascensore. L’importante è muoversi.

No ai succhi

Sì ai frullati, perché mantengono intatte le fibre. Evitando ovviamente di zuccherarli: la frutta ha già zuccheri di suo.

Bere più acqua

Questo non ci stancheremmo mai di dirlo: almeno due litri al giorno, sempre.

Lavorare in team

C’è un’amica che come voi vuol perdere peso? O forse è il partner? Insieme si lavora meglio, si va forse più piano, ma si arriva sicuramente più lontano!