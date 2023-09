Come prendersi cura del proprio corpo al rientro delle vacanze

La fine dell’estate lascia spesso dietro di sé strascichi che si riflettono sul benessere dell’organismo. In questo periodo dell’anno, infatti, il corpo potrebbe risentire degli eccessi alimentari, mentre la pelle apparire spenta a causa delle prolungate l’esposizione al sole.

Per affrontare al meglio il ritorno dalle vacanze è possibile seguire una serie di piccoli accorgimenti, che vanno dalla formulazione di una nuova beauty routine alla ripresa dell’esercizio fisico, fino ad arrivare al ripristino di abitudini alimentari più equilibrate, che rifuggono gli eccessi.

I trattamenti post estate per prendersi cura della pelle

Il colorito sano lasciato dalle vacanze, frutto di lunghe sedute sotto il sole, può nascondere non poche insidie e rendere la pelle fortemente disidratata.

Con il concludersi dell’estate, su viso e corpo sono spesso palpabili i segni di una stagione che mette a dura prova il benessere dell’epidermide, senza contare la presenza delle impurità lasciate da sebo e cellule morte, che tendono a occludere i pori aprendo le porte alle imperfezioni.

Ora che l’estate è terminata, è bene dunque pensare alla pelle, prendendosene cura con una corretta detersione e una successiva fase di idratazione. In questo periodo dell’anno, un prodotto micro-esfoliante delicato può aiutare a eliminare le cellule morte, bilanciando la pigmentazione della pelle e assicurando un’azione lenitiva e restituente.

Per aumentarne gli effetti, è necessario però adoperare anche una buona crema idratante, scegliendo un prodotto nutriente, capace di riparare i danni casati dal sole.

L’importanza di scegliere un buon profumo

Con l’estate, spesso se ne va anche il profumo di una stagione ricca di magia. Per non dire del tutto addio alle sensazioni vissute, può essere utile rievocarle con il profumo giusto, scegliendo una fragranza avvolgente e stimolante per il corpo e per la mente.

A questo proposito, tra i profumi più interessanti è possibile annoverare megamare orto parisi, una fragranza che si caratterizza per le note salmastre e marine, perfetta per rievocare le piacevoli sensazioni tipiche della stagione estiva.

La scelta del profumo giusto può infatti giocare sull’inconscio e stimolare emozioni positive, creando una piacevole connessione con l’estate e sconfiggendo la sensazione di nostalgia che spesso si avverte al rientro dalle vacanze.

Ricominciare con gli allenamenti

Se l’estate ha sancito lo stop agli allenamenti e a tanti buoni propositi, è bene correre subito ai ripari.

Dopo settimane di relax che hanno inevitabilmente scombinato le classiche abitudini quotidiane, il consiglio è quello di ripristinare immediatamente una corretta routine di allenamento, per evitare tutte quelle piccole problematiche che possono derivare da lunghi periodi di inattività.

Per ottenere benefici, basta iniziare subito con qualche leggera seduta di esercizi, ricordando di non buttarsi a capofitto negli allenamenti e stabilendo degli obiettivi graduali, facilmente raggiungibili.

Se dopo l’estate manca la motivazione, può essere utile seguire un piano di allenamento individuale formulato da un personal trainer, ricordando che spesso basta esplorare una nuova attività per rendere l’esercizio fisico immediatamente più piacevole.

La dieta post-estate per rimettersi in forma

L’estate è la stagione degli incontri, dei party con gli amici e delle cene romantiche, di fronte ai quali non si può fare a meno di mettere in stand-by le buone abitudini alimentari.

Ora che le vacanze si sono concluse, è importante riprendere un’alimentazione corretta, rinunciando a tutto quello che è poco sano, poco dietetico o in netto contrasto con il benessere dell’organismo.

Naturalmente fare qualche rinuncia non è sinonimo di una dieta restrittiva: per un corretto benessere post estate, basta semplicemente alimentarsi con i cibi giusti.

Per prima cosa, è necessario pensare alla linea, scegliendo pasti con un adeguato valore nutrizionale e alimenti poveri di zuccheri. Allo stesso modo, risulta altrettanto importante scegliere i prodotti giusti, optando ad esempio per cibi come le noci, lo sgombro o il salmone che, oltre a essere ricchi di vitamina E, sono una preziosa fonte di omega 3, nonché degli acidi grassi preziosi per la pelle.

Infine, in questo periodo dell’anno è inoltre importante ricordare di assumere un’adeguata quantità di frutta e verdura di stagione, importantissime per fare incetta di vitamine e prendersi cura al meglio di tutto l’organismo.