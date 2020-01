Come smettere di piangere Come smettere di piangere? Ecco i consigli utili per chi purtroppo ha la lacrima facile e proprio non riesce a smettere di piangere in ogni occasione

Come smettere di piangere? Ci sono persone che non piangono mai. E altre che hanno decisamente la lacrima facile. Tutti vorrebbero poter trovare la perfetta via di mezzo. Perché piangere in ogni situazione non è la risposta corretta e non sempre è il modo giusto di gestire le emozioni. Mentre non piangere mai può essere decisamente pericoloso.

Piangere fa bene ed è fisiologico. Non dobbiamo preoccuparci se ci mettiamo a piangere per un evento triste, per un film strappalacrime o anche quando siamo felici. È assolutamente normale provare queste emozioni e ci sono persone che riescono a reagire senza far scendere lacrime dai loro occhi, mentre altre proprio non ce la fanno. Queste ultime, però, a volte vorrebbero evitare di piangere di fronte alle altre persone.

Il pianto è uno stimolo emotivo che invia un segnale al cervello che innesca le lacrime che escono dalle ghiandole lacrimali poste sopra gli occhi. Da bambini piangiamo per ogni motivo, perché è il nostro modo di comunicare. Da adulti le lacrime si fanno vedere più raramente e i motivi per cui piangiamo possono essere molti. Se non vogliamo farci vedere in lacrime di fronte agli altri, ci sono dei piccoli trucchi da seguire.

Lauren Bylsma, assistente professore di psichiatria e psicologia all’Università di Pittsburgh, ci consiglia di prevenire: