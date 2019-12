Come superare l’incubo bilancia dopo le feste di fine anno Come superare l'incubo bilancia dopo le feste di fine anno? Ecco i consigli degli esperti per non dover fare i conti con i chili di troppo alla Befana

Incubo bilancia, si è già presentato a casa vostra? Le feste di fine anno sono un momento piacevole da trascorrere con le persone amate. Ma tra pranzi, cene, aperitivi, dolci e drink si rischia di arrivare alla Befana con qualche chilo di troppo. Cosa fare per evitare questo inconveniente?

Secondo i dati rosi da Miodottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, dopo l’Epifania parte la corsa alle diete, anche con rimedi fai da te che fanno più male che bene. A gennaio 2018 c’è stato un aumento delle visite dai nutrizionisti del 59%: quindi è vero che prendiamo peso a fine anno.

Sara Pressante, dietista e nutrizionista di Roma, ci dà i suoi preziosi consigli per evitare di incappare nell’inevitabile incubo bilancia che all’Epifania tutte le nostre speranze di una prova costume senza fatica si porta via.

Imparare ad ascoltarsi

Non rinunciamo alla convivialità e al gusto a tavola, ma facciamo sempre attenzione. Fuori casa evitiamo i cibi troppo pesanti o troppo grassi. A casa cerchiamo di riequilibrar, non saltando mai i pasti, ma concedendoci qualcosa di decisamente leggero. È l’organismo a richiederlo.

Dolci e frutta secca

Sono due must delle feste di fine anno ai quali non si può dire di no. Ma a quale costo per la linea? Il segreto è sostituire la voglia di dolci con la cioccolata fondente, optando per pandori e panettoni a colazione o come spuntino, non come dessert. La frutta secca fa invece bene, a patto di non abusarne.

Alimentazione equilibrata

Durante le feste è difficile, ma non dimentichiamoci che anche durante le feste di fine anno bisogna mangiare frutta e verdura, cereali integrali, come pasta e pane integrale, farro o orzo perlato, spezie ed erbe aromatiche per sostituire il sale. Sì anche a due litri di acqua al giorno, tisane, tè verde, evitando alcolici e bevande zuccherate.

Cosa non fare

Non facciamo diventare la bilancia una nostra ossessione, perché altrimenti potremmo incappare in sensi di colpa, depressione e diete non adatte a noi!