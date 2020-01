Come vivere 10 anni in più Come vivere 10 anni in più: ecco i consigli degli esperti per vivere più a lungo e in ottima salute

Come vivere 10 anni in più? E in ottima salute? È il sogno di tutte le persone poter godere di una vita lunga e sana. Non è impossibile. Non servono elisir particolari. Basta seguire delle semplici regole per poter sperare di avere un’esistenza piena. E la più lunga auspicabile.

Secondo un recente studio americano pubblicato sul Bmj, infatti, sono poche le regole da seguire per poter vivere meglio e più a lungo. La ricerca è stata condotta su 111mila persone che sono state seguite dagli esperti per più di 20 anni. Quando i partecipanti avevano 50 anni è stato chiesto loro se potevano rispondere sì ad almeno quattro di cinque criteri:

non fumare mai

seguire una dieta sana ed equilibrata

fare 30 minuti di attività fisica almeno moderata al giorno

avere un indice di massa corporea (Bmi) tra 18,5 e 24,9

non bere più di un bicchiere di vino al giorno, per le donne, e una pinta di birra, per gli uomini

Perché in realtà i trucchi per vivere meglio è più a lungo sono sempre i soliti: seguire un’alimentazione corretta, fare regolarmente attività fisica, bere con moderazione, mantenere un peso costante e sano, non fumare. Le donne che hanno ammesso di rispettare 4 criteri su 5 hanno vissuto in media altri 34 anni senza malattie tipicamente “occidentali”, come diabete, malattie cardiovascolari, cancro. 10 anni in più rispetto alle coetanee che non raggiungevano quella soglia. Per gli uomini 7 anni in più rispetto agli altri.

Frank Hu dell’Harvard School of Public Health di Boston, principale autore dello studio spiega che il lavoro manda “un messaggio positivo al pubblico. Si guadagnano non solo più anni di vita, ma anni buoni, attraverso scelte migliori”.v