Cosa dicono le tue labbra sulla tua salute

Dimmi di che colore sono le tue labbra e ti dirò quanto sei sano. Le labbra possono dire più di quanto immagini, anche se sono tenute chiuse, puoi sapere se hai problemi di salute solo guardando il loro colore. Hai osservato attentamente le tue labbra davanti allo specchio? Potresti non notarlo, ma potrebbero provare a dirti qualcosa di importante.

Uno studio pubblicato dalla Mayo Clinic, afferma che alcune condizioni possono essere rilevate attraverso i cambiamenti del colore delle labbra.

Quindi è importante essere consapevoli del fatto che la loro colorazione non dovrebbe cambiare, ed osservarne bene il colore naturale.

Se le tue labbra hanno spesso uno di questi colori, è importante consultare il medico, poiché potrebbe essere dovuto ad una cattiva circolazione, problemi respiratori o persino del cuore.

Le labbra viola si riscontrano quando vi è una mancanza di ossigeno nel sangue, quindi non c’è altro modo per ottenere spiegazioni, se non attraverso il consulto di uno specialista. Vediamo assieme i dettagli:

MOLTO PALLIDE

Se le tue labbra non hanno colore, sono pallide, costantemente secche o screpolate, questo può indicare una mancanza di globuli rossi nel sangue, che indica anemia o ipoglicemia.

Se soffri anche di affaticamento cronico, è consigliabile visitare il medico per capire di cosa si tratta, e per non rischiare di aggravare la propria condizione.

ROSSO SCURO

Se le tue labbra sono rosse ma troppo scure, ciò potrebbe essere dovuto a problemi intestinali, o digestivi. Si consiglia di mangiare cibi ricchi di fibre ed evitare cibi molto lavorati.



ROSSO CILIEGIA

Se, oltre ad avere labbra molto rosse, tendenti ad un color ciliegia, e ti senti un po’ ansioso o hai l’alito cattivo, probabilmente il tuo corpo può essere oberato di lavoro; in particolare la milza ed il fegato. Per cui si consiglia di bere tisane a base di sedano. Fare una visita dal medico per escludere possibili malattie è ovviamente l’opzione numero uno.