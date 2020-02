Cosa succede se si mangia formaggio ammuffito Cosa succede se si mangia formaggio ammuffito? Ecco cosa accade nel nostro organismo se abbiamo questa "abitudine"

Cosa succede al nostro corpo se mangiamo un pezzo di formaggio ammuffito? Cosa potrebbe mai capitare all’interno del nostro organismo nel caso in cui portassimo alla bocca anche solo un piccolo pezzetto di formaggio che non è proprio del tutto fresco?

Esistono dei formaggi che vengono venduti “naturalmente con la muffa. Sono i formaggi “blu”, quelli con la muffa blu che si può mangiare. La si riconosce perché si tratta di strisce blu presenti all’interno del formaggio stesso o all’esterno, come se fosse una “copertura”.

Al primo gruppo appartengono formaggi come il Gorgonzola e il Roquefort, formaggi erborinati la cui cagliata è fatta insieme a spore di muffe di Penucillium. Mentre al secondo gruppo appartengono formaggi come il Brie o il Camembert, formaggi con crosta fiorita.

Se questi formaggi si possono mangiare, non altrettanto possiamo dire dei formaggi con la muffa cosiddetta cattiva, che si forma nei formaggi freschi quando non sono conservati nel modo giusto.

La muffa cattiva non è blu, ma è verde o di un blu che va verso il verde. In questi casi non bisognerebbe mai mangiare questi prodotti perché potrebbero essere potenzialmente dannosi per la nostra salute. Meglio buttarli via.

C’è da dire che quando compare la muffa vuol dire che i prodotti sono assolutamente freschi e non sono trattati in maniera chimica. La muffa compare prima nei formaggi super freschi perché hanno dentro moltissima acqua. Non fate scorta di questi formaggi, compratene poco per volta e consumatelo subito. Così potrete evitare di fare degli sprechi alimentari in casa.

Nel dubbio, prima di mangiare qualcosa che avete nel frigorifero che non vi convince, informatevi bene. Perché le intossicazioni alimentari possono essere molto pericolose per la nostra salute e per la salute delle persone che amiamo e che mangiano con noi quello che noi prepariamo loro.