Tra le tendenze arrivate da tutto il mondo e la ricerca di nuovi stili di vita per preservare il benessere di mente e corpo, uno spicca tra tutti. Stiamo parlando della dieta ayurvedica che più che un regime alimentare è un vero e proprio stile di vita. Scopriamolo insieme.

Dieta ayurvedica: cos’è e quali benefici vanta

Tutto nasce dall’ayurveda che, conferisce all’alimentazione un’importanza fondamentale per la cura del corpo e dello spirito. Quella di cui vi parliamo in questo articolo non è una semplice dieta, ma un vero e proprio regime alimentare in grado di preservare corpo e mente.

Gli alimenti alla base di una dieta ayurvedica sono riso, legumi e verdure, ma la vero segreto sta nell’utilizzo delle spezie. Queste infatti vengono utilizzate e accostate secondo le loro incredibili qualità.

Tonificanti, disinfettanti e terapeutiche, sono le spezie, un vero toccasana per il corpo nonché elementi fondamentali per uno stile di vita sano ed equilibrato.

Come alimentare corpo e mente

Siamo quello che mangiamo, una frase emblematica che però, da sola, è in grado di spiegare l’importanza dell’alimentazione non solo sulla forma fisica ma anche sul benessere mentale.

Ed è su questa consapevolezza che si fonda la dieta ayurvedica, un’alimentazione che basa tutto sulla teoria delle energie vitali. Secondo questa, ogni creatura si compone di cinque elementi, che sono terra, acqua, fuoco, aria e etere, in diverse combinazione.

Da qui si hanno poi tre tipologie costituzionali o dosha, che sono Vata (predominio di aria ed etere), Pitta (fuoco e acqua) e Kapha (acqua e terra). Conoscendo l’energia dominate e la costituzione, viene creato un regime alimentare che contiene alimenti e spezie finalizzati all’equilibrio di corpo e mente.

Dieta ayurvedica: il menù

Come anticipato, il menù di questo regime alimentare varia in base alla costituzione individuale del soggetto e alla sua energia dominante. Una volta conosciute queste particolarità, ogni persona avrà un piano alimentare personalizzato.

Per godere a pieno dei benefici della dieta ayurvedica, bisogna sempre differenziare i gusti del cibo che possono essere dolci, aspri, salati, piccanti, amari o astringenti.

Altre caratteristiche con cui il cibo viene classificato e scelto per il menù personalizzato sono la pesantezza, il calore, se è oleoso o secco, se è liquido o solido e via dicendo. È fondamentale anche, e sempre, scegliere solo alimenti stagionali.