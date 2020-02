delizioso succo per abbassare il colesterolo Una dieta povera e la mancanza di esercizio fisico possono portarti ad aumentare i livelli di colesterolo cattivo, quanto sopra può portare più complicazioni di quanto tu possa immaginare. Ecco un delizioso succo per abbassare il colesterolo

Deliziosi succhi per abbassare il colesterolo, oggi riveleremo una ricetta che può migliorare notevolmente la tua salute. Hai solo bisogno di fragole, arance e kiwi, adorerai il suo sapore e i risultati ti lasceranno senza parole. Il colesterolo è una sostanza che si accumula nelle arterie, non è completamente dannoso, nonostante la sua reputazione di essere dannoso per la nostra salute.

Il colesterolo è una sostanza cerosa e grassa che si trova in tutte le cellule del tuo corpo. Il tuo corpo ha bisogno di colesterolo per produrre ormoni, vitamina D e sostanze che ti aiutano a digerire il cibo. Il tuo corpo produce tutto il colesterolo di cui ha bisogno. Questo si trova anche in alimenti di origine animale, come tuorli d’uovo, carne e formaggio.

Se hai troppo colesterolo nel sangue, si può combinare con altre sostanze nel sangue e formare la placca. La placca si attacca alle pareti dei vasi sanguigni. Questo accumulo si chiama arteriosclerosi. Può causare la malattia coronarica, che può restringere o addirittura bloccare i vasi sanguigni.

Quando si scopre che una persona ha un livello elevato di colesterolo, specie se parliamo del colesterolo cattivo (LDL), si dovrebbe fare una ristrutturazione del proprio piano alimentare, fare più attività fisica, ridurre i livelli di stress e altri cambiamenti nello stile di vita.

Ricorda che piccoli cambiamenti possono offrirti una migliore qualità della vita, prenditi cura della tua dieta in modo da mostrare al tuo corpo quanto lo ami.

Pensandoci, ci siamo incaricati di studiare un rimedio casalingo che potesse aiutarti a ridurre i livelli di colesterolo e abbiamo trovato un delizioso succo di frutta.

DI COSA HAI BISOGNO

Una tazza di fragole

Il succo di due arance

Un kiwi senza buccia



IL PROCESSO

Aggiungi gli ingredienti nel frullatore

Mescola gli ingredienti

Aggiungi ghiaccio a piacere

Includi questa bevanda nella tua dieta quotidiana per due settimane ogni volta che puoi