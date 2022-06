Scegliere il dentifricio per i bambini non è facile. Il consiglio è quello di chiedere sempre al dentista di fiducia o al medico pediatra per poter fare sempre l’acquisto migliore. Quello che è fondamentale è ovviamente iniziare a prendersi cura dei denti dei bambini fin da neonati, con le giuste accortezze.

Far prendere confidenza ai bambini con lo spazzolino quando ancora non hanno i denti è importante. La buona abitudine, che dà sollievo anche durante la dentizione, diventerà così una routine da eseguire ogni mattina e ogni sera. Perché la corretta igiene orale si impara da piccini.

A ogni età, poi, è disponibile un prodotto per la cura dei denti diverso. Dobbiamo prestare molta attenzione al fluoro. Per questo è bene rivolgersi al dentista o al pediatra. Così da fare sempre la scelta migliore per la salute dei piccoli di casa.

Su Amazon possiamo trovare tanti dentifrici per bambini: ecco la nostra selezione per te! Una volta individuato il prodotto giusto, nella maggior parte dei casi, come spesso accade sul sito di e-commerce, si può optare per l’acquisto singolo o per l’acquisto periodico. Scegliendo questa seconda opzione, in base alle proprie esigenze, che si possono modificare, ogni settimana, mese oppure ogni due mesi, come preferisci, ti verrà inviato a casa. La comodità è quella di non doverti ricordare di rifare l’ordine e di avere un po’ di sconto sul prezzo finale.

Pasta del Capitano Dentifricio Junior + 6, Menta Dolce, confezione da 75 ml

Lo store di Pasta del Capitano su Amazon propone il suo prodotto Junior, dedicato ai bambini con più di 6 anni. Al gusto di menta dolce, contiene sali di fluoro e calcio per proteggere i denti dei più piccoli dalla carie. Inoltre è arricchito con Betaina e vitamina E per lenire e proteggere le gengive. Svolge anche azione antibatterica per rallentare la formazione della placca. Non contiene Triclosan, SLS e Parabeni.

Il prodotto è in vendita nella confezione da 75 ml, sia come acquisto singolo sia come acquisto periodico.

Elmex, Dentifricio per bambini

Lo store di Elmex su Amazon, invece, propone il suo dentifricio per bambini nella confezione da 50 grammi, un prodotto delicato che protegge le gengive dei più piccini. Consigliato per i piccoli da 0 a 2 anni, crea uno strato di floruro di calcio sullo smalto dei denti, per renderli anche più resistenti nei confronti della perdita di minerali e della comparsa di carie. Sostituisce, di fatto, i minerali disciolti nelle carie spesso presenti nei denti dei bambini.

Il prodotto non ha coloranti ed è pensato appositamente per fornire una tripla protezione sui denti da latte.

Biorepair, Dentifricio Junior per bambini dai 6 ai 12 anni senza Fluoro, con Vitamina E, Antiossidante, per gengive sane, Rinfrescante al gusto menta, confezione da 75 ml

Lo store di Biorepair su Amazon presenta il suo dentifricio alla menta delicata per bambini dai 6 ai 12 anni, ideale anche per i piccoli che hanno un apparecchio ortodontico. Ideale per la crescita, con formula microRepair che protegge lo smalto dei denti che crescono, protegge dall’erosione causata dagli apparecchi e svolge tripla azione: protegge dalla carie, rende i denti forti e sani, protegge le gengive.

Il prodotto è composto da Idrossiapatite, minerale che costituisce il 90% dello smalto dei denti.

Weleda Igiene Orale, Gel dentifricio per bambini, confezione da 78.6 grammi

Il brand Weleda, invece, propone il suo prodotto per la cura dei denti per bambini che deterge particolarmente quelli da latte, molto sensibili e delicati. Non ha il fluoro e ha un sapore gradevole, quindi è ideale anche per i neonati e per i primi dentini che spuntano nei sorrisi dei nostri figli. Contiene oli essenziali e silice per pulire i denti e mantenerli puliti e freschi.

Non contiene assolutamente fluoro, zucchero, dolcificanti artificiali, tensioattivi, conservanti sintetici, aromi, coloranti, materie prime da oli minerali. Ed è certificato da NATRUE.

Mentadent, Dentifricio per bambini da 2 ai 6 anni al gusto frutta, confezione da 50 ml

E poi c’è il brand Mentadent, per bambini da 2 ai 6 anni, nella confezione da 50 ml. Al dolce sapore di frutta, è un prodotto che aiuta a prevenire la carie e contiene solo ingredienti di altissima qualità. La sua formula prevede il fluoro attivo, per proteggere i denti dei bambini dagli acidi dello zucchero.

Aquafresh Junior, dentifricio per bambini dai 6 ai 12 anni, confezione da 75 ml

Aquafresh, invece, propone il suo dentifricio Junior, ideale per i bambini da 6 ai 12 anni. Protegge lo smalto dalla carie e contiene fluoro per rinforzare la dentizione mista tipica di questa età. Ha una bassa abrasività e protegge fino a 24 ore.

La confezione è da 75 ml.

Naturaverde Kids Be A Unicorn, Dentifricio per bambini al gusto di fragola confezione da 75 ml

Infine, ecco il brand Naturaverde con la sua linea Be a Unicorn, dedicata ai più piccoli per prendersi cura anche dell’igiene orale. Il dentifricio, venduto nella confezione da 75 ml, ha un dolce sapore di fragola e aiuta a prevenire la carie, rispettando la salute delle gengive e lo smalto dei denti dei bambini.

E dopo aver trovato il miglior dentifricio per i bambini, compriamo anche lo spazzolino da denti per i più piccoli, sempre su Amazon: