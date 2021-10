Dieta degli spinaci, come perdere 3 chili in 7 giorni

Hai mai sentito parlare della dieta degli spinaci? Facciamo riferimento a un frutto della terra ampiamente presente in cucina, per preparare mille ricette ricche di sapore e di benessere. I benefici degli spinaci sono davvero numerosi, anche per chi sta tentando di dimagrire e tornare in forma: lo sai che si possono perdere 3 chili in soli 7 giorni?

Fonte foto da Pixabay

Gli spinaci sono degli ortaggi sani e golosi, che si sposano bene con tanti altri ingredienti in ricette da leccarsi i baffi. Sono ricchi di vitamine e di sali minerali, composti dal 90% di acqua e hanno poche calorie: 29 ogni 100 grammi.

Tra le loro proprietà, ricordiamo che gli spinaci aiutano a:

ridurre l’assorbimento di zuccheri

sciogliere il grasso in eccesso nel corpo

saziare prima e più a lungo

ridurre la fame

tenere sotto controllo il colesterolo

trasformare i grassi in energia

Inoltre ricordiamo che gli spinaci sono ricchi di fibre insolubili, che migliorano la digestione e aiutano a depurare l’organismo, eliminando le sostanze di scarto e le tossine in eccesso nel corpo. Inoltre svolgerebbero un’azione anti cancerogena e disintossicante. Sono ricchi di vitamine A, B e C, di antiossidanti naturali, di sali minerali e molto altro ancora.

Per ottenere il massimo dei benefici dagli spinaci, anche nell’ottica di perdere peso, bisogna abbinare gli ortaggi a carboidrati e grassi, per ridurne l’assorbimento.

Se assunti con regolarità, in 3 mesi aiutano a perdere il 6% del peso corporeo. Anche fino a 3 chilogrammi in soli 7 giorni di dieta degli spinaci.

Fonte foto da Pixabay

Come seguire la dieta degli spinaci

Il menu giornaliero prevede un consumo di spinaci associati a carne, pesce e frutta. Ecco un esempio:

Colazione: frullato con spinaci, zenzero e cetrioli.

Pranzo: ravioli ricotta e spinaci.

Cena: petto di pollo alla piastra con insalata di spinaci.

Fonte foto da Pixabay

I risultati si vedranno presto.