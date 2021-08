La dieta della carota è la più amata del momento: fa dimagrire 8 kg in 15 giorni e garantisce un'abbronzatura perfetta! Ecco come funziona

Qualcuno di voi ha mai sentito parlare della dieta della carota? Sul web non si fa altro che parlare di questa dieta che depura il corpo, fa dimagrire e fa perfino abbronzare in modo più veloce!

I benefici delle carote sono numerosi. Sono diuretiche, depurative, aiutano in caso di cistiti, calcoli o problemi urinari. Ricche di vitamina C e hanno proprietà antiossidanti, utili per contrastare i radicali liberi e per rafforzare il sistema immunitario. Sono anche ricche di sodio, zinco, ferro e rame e aiutano a prevenire malattie neuro-degenerative. Ma come funziona la dieta della carota?

Come funziona la dieta della carota

La dieta diffusa sul web, è suddivisa per ogni giorno della settimana.

Partiamo con il lunedì. Il consiglio è quello di bere un bicchiere di latte, accompagnato da una fettina di pane integrale con un po’ di marmellata. Per lo spuntino, un po’ di ananas e due carote. A pranzo una gustosa insalata mista e una spremuta di arancia, naturalmente senza zucchero. A merenda possiamo gustarci un buon tè. Per la cena passato di verdure, un uovo e una fetta di pane sempre integrale.

Il martedì un bicchiere di latte scremato a colazione, accompagnato da cereali. Per lo spuntino due carote e due biscotti integrali. A pranzo crema di carote, petto di pollo arrosto e una fettina di ananas. A merenda sgranocchiando due carote e a cena una bella sogliola alla piastra, accompagnata da un cavolfiore bollito, condito con un po’ di limone e olio di oliva.

Il mercoledì latte scremato e cereali. Come spuntino sempre due carote. A pranzo invece un po’ di riso bianco, carote bollite e una fettina di pesce spada. Per finire, yogurt magro. A merenda un frullato di carote e una mela. Invece a cena carote grattate e crescione. Per il condimento: limone, olio e un pizzico di sale. Possiamo aggiungere anche del formaggio fresco.

Passiamo ora al giovedì. Un bicchiere di latte scremato a colazione, accompagnato da due fette di pane tostato integrale con un po’ di miele. Per lo spuntino un bicchiere di succo di pomodoro e due carote da sgranocchiare. A pranzo possiamo goderci un hamburger, purè di patate e carote e uno yogurt magro. A merenda due carote e una fetta di pane integrale. Mentre a cena un po’ di verdure miste in padella, petto di tacchino e una mela.

Venerdì. A colazione mix di frutta, yogurt magro e 2 cucchiai di cereali integrali. Due carote per lo spuntino e per il pranzo possiamo gustarci lenticchie e carote, sedano e cipolla e due fettine di roast-beef. A merenda succo di pomodoro e carote, accompagnate da un biscotti integrali. Mentre a cena merluzzo al vapore e carote grattate. Possiamo aggiungere una patata bollita e del formaggio fresco.

Il sabato. A colazione un infuso e un succo di carota. Per il pranzo riso e verdure, pesce alla griglia e due carote. A merenda la spremuta di frutta e a cena insalata di carote, sedano, rape e un formaggio magro. Il tutto accompagnato da una fettina di carne cotta alla piastra.

Domenica. Anche per l’ultimo giorno della settimana, a colazione un infuso e succo di carota. Due carote per lo spuntino. Per il pranzo verdure alla piastra, riso bianco e mix di frutta. A merenda invece un frutto, mentre a cena del formaggio fresco con un insalata di pomodori, accompagnato da un succo di carota.