Non riuscite più a fare a meno di utilizzare quella determinata medicina per il raffreddore? Attenzione perché la dipendenza da spray nasale esiste davvero e può nuocere alla salute.

Dipendenza da spray nasale: cos’è e come si cade nella trappola

Essere colpiti da un raffreddore non è mai cosa piacevole, soprattutto quando questo ci impedisce di respirare bene o ci cambia, letteralmente, i connotati della voce.

Ed eccola qui, l’apparente soluzione proposta dalle case farmaceutiche: uno spray da inalare per guarire, quando prima dal raffreddore e tornare a respirare. Funziona? Chi lo ha provato ammette che gli effetti sono più che soddisfacenti.

Eppure non è tutto oro quello che luccica e, nonostante l’apparente funzione benefica di questi prodotti, ecco che i medici ci hanno messo in allerta sulla cosiddetta dipendenza da spray nasali. Ma fanno così male?

I farmaci per guarire il raffreddore sono sotto accusa

Negli ultimi tempi, dopo un primo boom di determinati prodotti, ecco che è arrivato il monito all’utilizzo da parte di medici e scienziati. Il motivo? Alcuni farmaci decongestionati sembrano provocare una vera e propria dipendenza da spray nasale.

Chiaro è, che sappiamo tutti bene che non è mai il caso di abusare di questi farmaci e, in generale, di altri presidi medici perché possono arrecare danni alla salute.

Ma è qui che subentra la cosiddetta dipendenza da spray nasale: dopo un lungo e continuo utilizzo di alcuni marchi di questi prodotti, alcune persone sentono un vero e proprio malessere diffuso legato alla mancanza dell’utilizzo di quella sostanza.

La dipendenza da spray nasale: la rinite medicamentosa dalla quale uscire

Gli spray nasali sono generalmente venduti come specialità da banco in tutte le farmacie e parafarmacie senza particolari controindicazioni. Questo perché, solitamente, il prodotto dovrebbe essere utilizzato per non più di tre giorni.

Ma è quando si supera questo tempo che comincia la dipendenza: le persone tendono a utilizzare il prodotto più del dovuto visti i pochi effetti collaterali, senza prendere in considerazione la dipendenza, ovviamente.

La dipendenza da spray nasale viene chiamata rinite medicamentosa ed è molto comune nei pazienti allergici. Se vi rendete conto di soffrirne, però, non temete: smettere subito il ciclo e curare il raffreddore con altri metodi, anche naturali, è la soluzione migliore.