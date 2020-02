Donna pensa di essere incinta, invece ha un tumore che pesa più di 6 chili La donna protagonista di questa storia pensava di essere incinta. E invece aveva una massa tumorale che pesava più di 6 chili

Katie Holmes è una ragazza di 19 anni, omonima della ben più famosa attrice, che ha attraversato un calvario che non auguriamo a nessuno. La giovane pensava di essere incinta: aveva tutti i sintomi di una gravidanza. Ma non era così. Dopo molto tempo e molta sofferenza ha scoperto che, invece, aveva una massa tumorale di più di 6 chili.

La ragazza di 19 anni era proprio convinta di essere incinta, perché tutti i sintomi portavano a pensare a una gravidanza.

Aveva la nausee al mattino, non aveva il ciclo, aveva difficoltà a urinare e la pancia cresceva. Facendo, però, più test di gravidanza, questi erano sempre negativi. Com’era possibile?

Katie decise di andare dal medico, chele prescrisse degli antibiotici: le disse che non era incinta e che forse la causa erano delle infezioni al tratto urinario. Il trattamento però non cambiò nulla. E la sua pancia continuava a crescere. I mesi trascorrevano e lei non sapeva perché soffrisse così tanto. “Provavo molto dolore, non potevo fare la pipì correttamente e le mestruazioni erano bloccate. Lo stomaco era cresciuto al punto che la gente mi chiedeva quando sarebbe nato e mi lasciava il posto sui mezzi pubblici”. La sua storia ha dell’incredibile.

Nonostante le numerose visite alle quali si era sottoposta, nessun medico riuscì a darle la giusta diagnosi. Le diedero farmaci per la gastroenterite e per le infezioni del tratto urinario. Ma niente da fare. Una sera di dicembre mentre era a letto sentì un dolore intenso allo stomaco, che appariva diverso, sembrava come se fosse caduto.

Ha deciso di cercare informazioni su Google, arrivando al blog di una ragazza che spiegava i suoi dolori con una cisti ovarica. Lo ha detto al suo medico e grazie a un’ecografia finalmente scoprì di cosa soffriva. La cisti era così grande da coprire le ovaie e da spingere gli organi interni nella cassa toracica.

“È stato un sollievo avere finalmente una risposta per il mio dolore ma anche terrificante perché c’era la possibilità che potessi avere il cancro”. Grazie a un intervento chirurgico ha tolto la massa di 6 chili e una delle ovaie. La cisti era positiva al cancro, ma i medici sono riusciti comunque a evitare che il cancro si diffondesse.