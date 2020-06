Ecco cosa l’acne sta cercando di comunicarti L'acne ci dice di quali problemi di salute possiamo soffrire: perché spesso i brufoli sono il sintomo di qualcosa che non va

Dimmi di quale acne soffri e ti dirò quale problema di salute ti sta comunicando. I brufoli non vengono a tutti. Ci sono persone che ne soffrono di più e altre che ne soffrono di meno, se non per niente. Ma lo sapevate che in base a come e dove si presenta l’acne può essere il sintomo di qualcosa che non va nel nostro organismo?

A seconda di dove si presenta l’acne sul viso, secondo una mappatura cinese, si può capire di che cosa si soffre.

Zone 1 e 2: apparato digerente

Se avete brufoli nelle zone 1 e 2 avete problemi nell’apparato digerente, forse è il caso di cambiare la dieta perché avete problemi digestivi. Mangiate più frutta, verdura e cibi integrali, bevendo tanto.

Zona 3: fegato

I brufoli tra gli occhi indicano problemi a carico del fegato. Meglio eliminare temporaneamente tutti gli alcoli, cercando di disintossicarsi da ogni tossina. Mangiate bene e fate esercizio fisico. E cercate di dormire di più.

Zone 4 e 5: reni

Eventuali brufoli che compaiono vicino agli occhi sono di solito collegati ai reni. Perché il rene è un organo importante. Bevete più acqua!

Zona 6: cuore

I brufoli sulla punta del naso sono irritanti, ma potrebbero anche indicare che soffrite di pressione alta. Consultate il medico il più velocemente possibile per un controllo. Aumentate l’apporto di vitamine, fate attività fisica e consumate più grassi Omega 3.

Zone 7 e 8: reni

Come per la zona 4, anche le zone 7 e 8 indicano qualcosa che non va a carico dei reni. Potete bere di più e ridurre il consumo di alcol, caffeina, bevande gassate.

Zone 9 e 10: sistema respiratorio

I fumatori hanno di solito brufoli in queste zone, così come chi soffre di allergie.

Zone 11 e 12: ormoni

E se i brufoli compaio sul mento? Forse state attraversando un periodo di cambiamenti ormonali, come la pubertà, le mestruazioni o soffrite semplicemente di stress.

Zona 13: stomaco

Al centro del mento, invece, indicano problemi di stomaco. Mangiate più frutta, verdura e cibi integrali. E cercate di capire se soffrite di intolleranze alimentari.

Zona 14: vi state ammalando

I brufoli nel collo indicano malattia in vista… Cercate di riposarvi, fare yoga o meditazione, un pisolino di tanto in tanto. Mantenetevi idratati.