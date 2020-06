Emozione e benessere made in Italy: quando la cura della persona incontra la solidarietà In un periodo così complesso si sente il bisogno di emozione e motivazione: un'azienda made in Italy, Diva, ha provato a rispondere a questa esigenza con uno spot che tocca le corde del cuore

L’emergenza sanitaria di questo periodo ha messo in ginocchio anche il nostro Paese: ora più che mai, gli Italiani hanno bisogno di un punto di riferimento, ma soprattuto di aziende capaci di rassicurare i cittadini, sia con l’ottima qualità dei prodotti sia con una buona ed efficace comunicazione. In questo momento storico è fondamentale far capire al pubblico quanto le sue esigenze vengano messe al primo posto dall’azienda e come da esse si pensino e si creino prodotti essenziali per la cura della persona.

Da sempre, ma con particolare attenzione in questi ultimi mesi, Diva si impegna a migliorare la qualità della vita delle persone. L’obiettivo fondamentale dell’azienda è quello di aiutare nelle abitudini e nei gesti quotidiani del cliente con pochi e semplici strumenti che si adattino alla cura, all’igiene personale e alla pulizia della casa. L’azienda non esclude nessuno e ha inoltre un settore dedicato esclusivamente alla cura e al benessere degli animali.

Diva International s.r.l è sul mercato da oltre 30 anni, con prodotti sia a marchio proprio che per conto di terzi. Le materie prime che compongono i prodotti sono al 100% controllate all’origine, l’azienda sceglie dei partner attenti e scrupolosi verso la sostenibilità e l’ecologia, ponendo un modus operandi responsabile verso l’uomo e l’ambiente in cui vive. L’azienda sorge nel cuore verde d’Italia, in Umbria, terra ricca di sorgenti e acque termali, proprio lì, il pozzo di proprietà viene sfruttato per garantire il fabbisogno di acqua che compone ben il 90% delle formulazioni dei loro prodotti.

Inoltre, Diva International s.r.l. conta 27 linee di produzione dedicate, il controllo qualità avviene al 100% in modo manuale e vengono effettuate oltre 6000 analisi microbiologiche internamente.

In questo momento di grande difficoltà, tensione e dolore in Italia, ma anche nel mondo, Diva Internazionale s.r.l sostiene la battaglia contro il Coronavirus contribuendo a donazioni ad ospedali e Protezione Civile. L’azienda ha anche convertito la produzione di molti prodotti verso prodotti igienizzanti per il largo consumo.

Fria: il marchio leader in Italia in termini di vendita di salviette

Il marchio leadership di Diva è senz’altro Fria; marchio leader in Italia con oltre 17 milioni di confezioni di salviette vendute per l’igiene e il benessere della persona. In linea con i valori aziendali, Fria sviluppa i suoi prodotti secondo principi innovativi seguendo i trend dei principali mercati di riferimento.

Fria propone un’ampia gamma di prodotti specifici per la cura della persona: dalla dermocosmesi, all’igiene intima, a linee specifiche pensate per soddisfare le esigenze di adulti e bambini.

Salviette Fria milleusipiù antibatterico

Dopo l’emergenza sanitaria Fria è riuscita ad adattarsi alle nuove esigenze, decidendo così di puntare su una linea pensata esclusivamente per un effetto igienizzante producendo sia gel mani che salviette ad azione rinfrescante conformi alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità in termine di gestione di: acqua, sanitizzazione, igiene e rifiuti per il virus COVID-19.

Per prevenire l’infezione e la diffusione del virus è fondamentale una frequente e corretta detersione delle mani, le salviette sono ottime per la pulizia in modo pratico e veloce, grazie anche al formato pocket possono essere utilizzate in viaggio, a scuola, in ufficio, sui mezzi pubblici o al supermercato: senza bisogno di risciacquo rendono possibile con un solo gesto la rimozione di odori e impurità. I nuovi prodotti igienizzanti Fria, sempre secondo le linee guida OMS, contengono un utilizzo di alcool al 60%, il necessario per una sicura pulizia e sono prive di parabeni, saponi alcalini e allergenici.

Gel mani effetto igienizzante

Un altro prodotto innovativo e pratico è il gel mani milleusipiù, ottimo per un’azione rinfrescante a antibatterica, composto al 70% di alcool grazie alla presenza di estratto di Aloe Vera e glicerina dona un effetto di morbidezza alle mani. Pratico, tascabile e senza risciacquo comodo da portare ovunque e utilizzare all’occorrenza.