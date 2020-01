Fitness, i profili Instagram da seguire nel 2020 Fitness, quali sono i profili Instagram da seguire fin da subito per poter rimanere in forma con stile nel 2020?

Tendenze fitness del 2020: quali sono i profili delle star da seguire su Instagram per rimanere in forma nei prossimi mesi? Ormai non è più tempo per le scuse, è tornato il momento di allenarsi. Magari a casa, seguendo le celebrities che adorano tenersi in forma.

David Lloyd Clubs, il gruppo leader europeo in ambito fitness, ci ha svelato quali sono i 6 profili motivazioni di celebrities che possiamo seguire nel 2020 su Instagram per trovare la voglia e la determinazione per allenarci e arrivare all’estate belli pronti. Perché a volte basta un piccolo aiutino per non mollare dopo il primo allenamento.

Jennifer Lopez

La cantante ha 50 anni ma non li dimostra. È in forma come non mai, grazie alle ore trascorse in palestra o a ballare, soprattutto la musica latina. Sicuramente la sua energia saprà darvi la carica.

Belen Rodriguez

La showgirl si mostra spesso mentre fa sessioni di H.I.I.T., e sembra non stancarsi mai. Il segreto è concentrarsi sui risultati, allenarsi con costanza e non perdere di vista l’obiettivo finale.

Adriana Lima

La modella, anche se ormai non è più un angelo di Victoria’s Secret, non rinuncia al suo allenamento, un mix di boxe e altra attività fisica per tonificare il suo bellissimo corpo.

Barack Obama

L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America ama lo sport: il golf, il baseball, il basket, il calcio. Potrebbe essere un ottimo motivatore per chi cede alla pigrizia. Insieme a una squadra è più facile allenarsi e puntare dritti alla vittoria.

Elisabetta Canalis

Anche in America l’ex velina fa parlare di se, mettendosi in mostra anche quando si allena. Magari in palestra o sul ring. Stare sul divano a non fare niente non è proprio nelle sue corde.

Gisele Bundchen

Da anni non sfila più, ma non per questo non sfoggia anno dopo anno un fisico assolutamente perfetto. La top model brasiliana su Instagram svela il segreto del suo successo: sana alimentazione e yoga.