Hai mai sentito parlare dell’aneto? Ecco cos’è e perché dovresti provarlo

Avete mai usato l’aneto per cucinare? Si può usare in mille ricette di sicuro successo, certi di avere tra le mani un prodotto della natura che non è solo buono, ma che fa anche particolarmente bene alla salute. Se non ne hai mai sentito parlare, ti diciamo noi tutto quello che c’è da sapere. Certi che vorrai provarlo subito e non tornerai più indietro.

L’aneto è una spezia che non solo si sposa con tante gustose pietanze, ma possiamo contare anche sulle sue infinte proprietà benefiche. Sin dai tempi più antichi, infatti, gli esseri umani lo usano non solo perché dà sapore agli alimenti, ma anche perché fa bene.

L’Aneto (Anethum graveolens L.) appartiene alla famiglia delle Apiacee ed è originario dell’Asia, ma oggi lo troviamo anche dalle nostre parti che cresce come erba selvatica. Si consumano sia le foglie sia i semi.

Perché usare l’aneto: tutti i benefici per la salute

Oggi vogliamo svelarvi almeno 5 effetti benefici dell’aneto sulla salute.

Vanta proprietà digestive. Grazie all’assunzione di questa spezia, infatti, possiamo digerire meglio il cibo assunto ogni giorno. Inoltre migliora il transito intestinale, per aiutare l’apparato gastrointestinale a funzionare meglio. Senza dimenticare che l’aneto ha azione protettiva con le mucose gastriche e svolge azione antiossidante. Ha proprietà carminative. Ricco di fibre e di acqua, la spezia aiuta a prevenire e a eliminare i gas addominali, migliorando la motilità dell’apparato gastrointestinali. Svolge proprietà antispastica. È in grado di bloccare singhiozzo e crampi allo stomaco. Ottimo anche per prevenire vomito e reflusso gastroesofageo. Inoltre, svolge azione antinfiammatoria. Semi e foglie aiutano anche nella rigenerazione cellulare e protegge contro le infezioni, perché la spezia è ricca di potassio, vitamine e altri sali minerali. Infine, svolge azione rilassante. Per chi cerca una spezia per rilassarsi e calmarsi, questa è la scelta ottimale.

Cosa aspetti a comprare l’aneto e a inserirlo tra le spezie preferite in cucina?