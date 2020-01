I danni della sigaretta riguardano anche la salute mentale Il fumo fa male. Non solo ai polmoni e al corpo. I danni della sigaretta possono infatti riguardare anche la salute mentale

Le sigarette fanno male alla salute. E non solo alla salute del corpo, ma anche alla nostra mente. Recenti studi, infatti, affermano che non solo i polmoni e altri organi sono messi a dura prova dal fumo, ma anche il nostro cervello e la nostra salute mentale, con un rischio aumentato anche di soffrire di depressione.

Un recente studio della Hebrew University of Jerusalem’s-Hadasssah Braun School of Public Health and Community Medicine ha deciso di analizzare quali sono i problemi a livello mentale causati dal vizio delle sigarette. Sappiamo già che il fumo fa male alla salute, aumentando il rischio di cancro ai polmoni, malattie cardiache, basso peso alla nascita, ipertensione. E la mente?

Chi ha il vizio della bionda è più incline alla depressione, ha meno vitalità e fa difficoltà a inserirsi nella vita sociale. Lo studio, pubblicato su Plos One, ha coinvolto le università di Belgrado e Pristina, analizzando lo stato di salute di 2mila studenti e scoprendo che chi fumava aveva un tasso di depressione clinica due o tre volte più alto rispetto ai coetanei che non avevano questo vizio.

Nel dettaglio, per quello che riguarda gli studenti frequentanti l’Università di Pristina, il 14% di chi fumava soffriva di depressione contro il 4% di chi non fumava. Gli studenti che invece andavano all’Ateneo di Belgrado avevano percentuali del 19 e dell’11%. Gli studenti che avevano il vizio delle bionde, inoltre, avevano anche tassi più alti di sintomi depressivi e uno stato di salute mentale più basso, con scarsa vitalità e funzionamento sociale.

Il professor Hagai Levine, autore principale della ricerca, spiega: “Il nostro studio si aggiunge al crescente numero di prove sul fatto che il fumo e la depressione sono strettamente collegati. Potrebbe essere troppo presto per dire che il fumo provoca depressione, ma il tabacco sembra avere un effetto negativo sulla nostra salute mentale“.