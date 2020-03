Igienizzare le mani: la lotta contro Covid-19 Lavare e igienizzare le mani, così combattiamo il Coronavirus

L’igiene personale e quella degli ambienti è fondamentale nella lotta al Covid-19

La lotta al Covid-19 vede impegnati i migliori laboratori e scienziati del mondo. In attesa che si trovi un rimedio efficace per debellare il virus dobbiamo però contribuire a contenerne la diffusione con il nostro comportamento: bastano pochi accorgimenti per ridurre sensibilmente i rischi di contagio e proteggere i propri cari.

Per dare un contributo alla battaglia che tutti stiamo combattendo con coraggio e senso di responsabilità, e grazie al fatto che i provvedimenti presi dal governo italiano consentono alle profumerie di restare aperte, la creatrice di profumi Laura Bosetti Tonatto ha realizzato una fragranza spray igienizzante.

Lo spray igienizza e idrata le mani ed è composto da una concentrazione di alcool al 70% Vol, come previsto dalle normative per i prodotti igienizzanti e dalle indicazioni del Ministero della salute. Confezionata in un flacone da 50 ml, la fragranza è disponibile al simbolico prezzo di € 7 nel negozio Essenzialmente Laura di Via dei Coronari 57 a Roma e nella boutique on line www.essenzialmentelaura.it

Laura Bosetti Tonatto ha così anticipato le iniziative prese da importanti gruppi della profumeria, come la francese LVMH che ha deciso di produrre a sua volta uno spray igienizzante.

Anche se tutti abbiamo ridotto drasticamente i nostri movimenti e i nostri acquisti, gli esperti ci avvisano che il virus può restare latente sulle banconote, sulla carta e sulle superfici. Un prodotto igienizzante può aiutarci a contenerlo.

Tra gli altri prodotti che fin dall’antichità erano considerati utili a mantenere un ambiente salubre, Laura Bosetti Tonatto segnala anche l’incenso (potentissimo antisettico e antivirale naturale) da diffondere nelle stanze della casa e degli uffici e gli oli essenziali di limone, di timo e di lavanda da applicare, come consigliano autorevoli medici e studiosi, intorno al naso, alla bocca.

La battaglia contro la pandemia sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti. Ma il primo passo da fare è avere maggiore cura di noi stessi e più attenzioni per chi ci sta vicino, cominciando dall’igiene personale e da quella degli ambienti nei quali viviamo.