Il decalogo della salute del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro Il decalogo della salute del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro: 10 semplici regole per vivere meglio

Come vivere meglio? Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF), che si occupa di analizzare il rapporto tra alimentazione e cancro, nel 2007 ha creato un decalogo della salute, studiando a fondo migliaia di ricerche e studi, introducendo consigli e raccomandazioni da seguire ogni giorno. Nel 2018 è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento, che vi proponiamo oggi. Mantieni il peso più salutare in ogni fase della vita Evita di mettere su chili quando sei adulto e attenzione ai bambini in sovrappeso o in obesità. L’eccesso di peso e l’obesità possono aumentare il rischio di sviluppare 12 tumori diversi. Fai attività fisica Il movimento protegge da diversi tipi di tumore. Gli adulti dovrebbero muoversi ogni giorno, almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana o 75 ad alta intensità. Dieta ricca di cereali integrali, verdura, frutta, legumi Ogni giorno dovremmo mangiare più cereali integrali, cibi ricchi di fibre, vegetali, per proteggere da diversi tipi di cancro. Limita il consumo di fast food Meno cibo spazzatura, meno cibi trasformati e confezionati, meno bevande zuccherate. Limita il consumo di carni rosse Massimo tre porzioni di carne rossa alla settimana e limita il consumo di carne rossa processata, come prosciutti e insaccati. Limita il consumo di bevande zuccherate Contribuiscono al sovrappeso e all’obesità, che, come sottolineato in precedenza, aumentano il rischio di sviluppare diverse forme di cancro. Limita il consumo di alcol Meglio evitarli completamente, perché non esiste una soglia minima di sicurezza. Non utilizzare integratori per prevenire il cancro Basta seguire una dieta varia ed equilibrata. Gli integratori non servono. Allattare i bambini al seno L’allattamento al seno fa bene alla salute della mamma e del bambino. No al fumo Mai fumare, perché il tabacco è la principale causa di malattie che si potrebbero evitare.