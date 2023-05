Il segreto per perdere peso: come aumentare il metabolismo

Molte persone lottano per la perdita del peso, ma nonostante questo a volte può risultare comunque difficile riuscire a far scendere l’ago della bilancia.

Questo può essere dovuto a un metabolismo rallentato, che in questi casi brucia meno calorie e ci porta ad accumulare peso. Riuscire a velocizzarlo può essere la chiave per raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Per farlo nel modo corretto è importante, prima di tutto, consultare il proprio medico nutrizionista, che saprà indicarci la dieta e lo stile di vita più adeguato a noi. Proprio la dieta e l’attività fisica, infatti, sono le chiavi per il successo nella lotta contro il peso.

In aggiunta, poi, ci sono diverse soluzioni, anche economiche, che possono dare una mano a riattivare il metabolismo e incentivare la perdita di peso, come ad esempio acquistando integratori brucia grassi e sazianti in offertao ponendo più attenzione alla quantità di acqua assunta quotidianamente.

In questo articolo, esploreremo nel dettaglio in che modo è possibile stimolare il metabolismo per incentivare la perdita di peso.

L’importanza dell’attività fisica

Il metabolismo è il processo mediante il quale il corpo converte il cibo che mangiamo in energia. Quando questo è lento, il corpo brucia meno grassi e calorie, il che rende perciò più difficile la perdita di peso.

Di fronte a questa difficoltà, la prima cosa che può essere d’aiuto è quella di concentrare l’attività fisica su alcuni esercizi specifici, adatti a questo scopo. Tra questi, ad esempio, risulta estremamente d’aiuto l’attività cardiovascolare, come la corsa o il ciclismo.

Anche i pesi possono essere molto d’aiuto: aumentando la massa muscolare, questa è poi in grado di alzare il livello del metabolismo a riposo, il cosiddetto metabolismo basale.

Ma anche il movimento quotidiano leggero può fare molto la differenza, come ad esempio camminare almeno 30 minuti al giorno, fare le scale invece che prendere l’ascensore, o prendere la bicicletta per fare le commissioni, invece che l’auto. Tutte attività che fanno bene alla salute, al peso e persino all’ambiente.

Alimenti brucia grassi: il potere del cibo sulla velocità del metabolismo

Una dieta equilibrata, con la giusta quantità di nutrienti, è importante se si vuole perdere peso, ma in nostro aiuto arrivano anche degli alimenti che sono dei veri e propri brucia grassi.

Sono cibi che richiedono più energia per essere digeriti, rispetto a quella che forniscono: in altre parole, il corpo richiede più calorie per riuscire a digerirle, rispetto a quelle che possono fornire loro.

Tra questi, ci sono ad esempio le proteine magre come il pollo, il tacchino e il pesce, la frutta e la verdura a basso contenuto di zuccheri come gli agrumi, i frutti di bosco, i broccoli e la verdura a foglie verde.

Di grandissimo aiuto sono anche le spezie, come ad esempio il peperoncino, la curcuma, la cannella o lo zenzero.

Non sempre, però, l’assunzione di questi alimenti è sufficiente: o perché assunte in quantità ridotte, o perché per il proprio stile di vita non è possibile metterle all’interno della dieta. In questo caso arrivano in aiuto gli integratori brucia grassi.

Si tratta di integratori alimentari da assumere in concomitanza alla propria dieta e a uno stile di vita regolato, ma che possono fornire un incentivo per quanto riguarda quelle sostanze naturali benefiche in grado di stimolare il metabolismo.

Tra i più utilizzati, vi sono ad esempio quelli a base di estratti di frutta, vegetali o spezie, come gli integratori alla curcuma, alla litramine (delle fibre organiche e vegetali), al guaranà, la garcinia o al tè verde.

Qualche altro piccolo trucco

Regolare la propria attività fisica e la propria dieta è sicuramente il primo passo. Possono poi essere d’aiuto gli integratori alimentari, in grado di fornire nutrienti che possono rivelarsi dei veri e propri brucia grassi, oltre che controllare il senso di fame.

Ma esistono anche altri piccoli suggerimenti che possiamo fornire, per aiutare la nostra dieta e stimolare la perdita di peso.

Bere molta acqua , in quanto questa è in grado di mantenere il metabolismo attivo, oltre che essere utile a ridurre l’appetito ed evitare la tentazione di mangiare cibi calorici.

, in quanto questa è in grado di mantenere il metabolismo attivo, oltre che essere utile a ridurre l’appetito ed evitare la tentazione di mangiare cibi calorici. Dormire adeguatamente . Studi hanno dimostrato, infatti, che le persone che dormono meno di sette ore a notte hanno maggiori probabilità di avere problemi di peso.

. Studi hanno dimostrato, infatti, che le persone che dormono meno di sette ore a notte hanno maggiori probabilità di avere problemi di peso. Ridurre lo stress . Quando siamo stressati il nostro corpo produce cortisolo, un ormone che contribuisce all’aumento di peso. Inoltre, sotto stress siamo più facilmente tentati ad assumere cibi calorici, come forma di compensazione emotiva.

. Quando siamo stressati il nostro corpo produce cortisolo, un ormone che contribuisce all’aumento di peso. Inoltre, sotto stress siamo più facilmente tentati ad assumere cibi calorici, come forma di compensazione emotiva. Aggiungere spezie alla dieta , come zenzero, cannella e peperoncino. Questi alimenti, come abbiamo visto, sono considerati brucia grassi e possono, inoltre, aiutare a ridurre il senso di fame.

, come zenzero, cannella e peperoncino. Questi alimenti, come abbiamo visto, sono considerati brucia grassi e possono, inoltre, aiutare a ridurre il senso di fame. Non restare fermo troppo a lungo. Quando si ha un lavoro sedentario è difficile mantenere attivo il corpo, e anche il semplice stare alla scrivania per otto ore può inficiare negativamente sul proprio peso. È bene fare pause regolari, alzandosi, camminando, e fare sempre un po’ di attività leggera.

Perdere peso, perciò, può sembrare a volte una vera e propria sfida, ma seguendo un regime alimentare sano, facendo regolare attività fisica, anche leggera, e seguendo qualche piccolo trucco, sarà facile riuscire ad avere sempre sotto controllo il proprio peso.