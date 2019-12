La dieta chetogenica per le feste di Natale La dieta chetogenica per le feste di Natale: ecco cosa mangiare per cercare di rimanere in forma anche durante le feste di fine anno

Avete mai pensato di seguire la dieta chetogenetica per le feste di Natale? Così da non perdervi la convivialità delle feste, scegliendo però con attenzione e magari evitando di arrivare alla Befana con più chili addosso di quanti ne avevate prima di Natale.

Mettere su peso durante le feste di fine anno è inevitabile. Anche perché in tavola portiamo tanti cibi ipercalorici, come cotechini, zamponi, frutta secca, cioccolata, pandori e panettoni e molto altro ancora. Il problema è che cominciamo molto prima dei giorni canonici di festa e continuiamo fino a metà gennaio per finire le scorte.

Aumentano le occasioni di mangiare con amici e parenti, la voglia di ritrovarsi è tanta ed è un attimo che si assumono più calorie di quante se ne dovrebbero assumere in una settimana intera. In un solo pasto. Cercare di trattenersi un po’, seguendo magari i consigli del proprio medico, è fondamentale. C’è ad esempio chi si rivolge ad esperti della dieta chetogenica VLCKD, very low calorie ketogenic diet, di New Penta, una dieta con pochi grassi e pochi carboidrati., portando in tavola molte verdure, legumi e degli alimenti funzionali che sono dei pasti sostitutivi.

Attenzione, però, perché il fai da te è assolutamente sconsigliato. Se decidete di mettervi a dieta prima, durante o dopo le feste di fine anno, è sempre bene parlarne con il proprio medico curante e con un nutrizionista che ha studiato e che sa bene cosa vi sta proponendo. Non affidatevi a chi si improvvisa da un giorno all’altro, anche sui social, esperto in nutrizione.

Mangiate sano, porzioni ridotte, alimenti variegati, tanta attività fisica. Consigli che soprattutto durante le feste diventano assolutamente utili da seguire per evitare di disperarsi quando l’Epifania tutte le feste si porterà via. Ma non i chili di troppo che abbiamo messo su.