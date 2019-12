La dieta dei 17 giorni per perdere fino a 8 chili Questa dieta dei 17 giorni di un medico americano è diventata molto popolare poiché è possibile perdere fino a 8 chili in poco tempo. Ecco in cosa consiste

La dieta dei 17 giorni del medico americano Michael Moreno, è diventata molto popolare poiché è possibile perdere fino a 8 chili in poco tempo. Dopo le vacanze di Natale sicuramente tutte noi vorremmo perdere i chili accumulati durante le feste, quindi vi vogliamo aiutare rivelandovi questa semplice dieta. Michael Moreno ritiene che ogni persona sia schiava delle sue abitudini ed è difficile cambiarle, ma queste abitudini possono portare a gravi problemi di salute. Per questo motivo è importante iniziare ad abituarsi a questi cambiamenti dividendoli in tre fasi, ogni fase è di 17 giorni. Moreno è convinto che il nostro corpo si abitua a qualsiasi alimento e restrizione in soli 17 giorni. Primo ciclo. Il compito del primo ciclo è quello di accelerare il metabolismo e iniziare il processo di perdita di peso. Per questo, ai pazienti viene prescritta una dieta di 1200 calorie al giorno. Puoi mangiare carne magra, prodotti a base di latte, frutta (tranne le banane) e verdure (tranne le patate), bere tè verde o alle erbe. Secondo ciclo. Il compito del ciclo successivo è quello di correggere il risultato del precedente e continuare a perdere i chili in più. Per questo motivo, vengono applicate le tattiche di alternanza: una giornata di alto valore calorico (1500 calorie) sostituisce una giornata a basso contenuto calorico (1200 calorie). La quantità consentita di grassi non è superiore a una porzione al giorno. Puoi utilizzare solo 1 cucchiaio di olio vegetale o maionese, 170 grammi di carne povera di grassi e una porzione media di insalata di tonno. Terzo ciclo. Il compito del terzo ciclo è una transizione completa verso una dieta sana con un’espansione globale dell’elenco di alimenti giusti accettabili. A questo punto, devi mangiare in modo delizioso e vario. In generale, il sistema alimentare del terzo ciclo è simile al secondo ciclo della dieta. Solo gli alimenti proteici sono limitati. Tuttavia, puoi bere un bicchiere di vino con uno spuntino leggero come formaggio, frutta e persino (attenzione!) Un pezzo di cioccolato.