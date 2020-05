La mascherina d’estate può creare problemi di salute? La mascherina d'estate può creare problemi di salute? E' quello che affermano gli esperti con l'arrivo anticipato delle alte temperature

A causa della pandemia, molti paesi hanno adottato, delle misure precauzionali per evitare il contagio del Coronavirus, tra cui l’utilizzo obbligatorio della mascherina all’aria aperta. Ma gli esperti si chiedono: la mascherina d’estate può creare problemi di salute? Non è difficile immaginare che la risposta è si.

L’arrivo delle temperature al sopra della media stagionale, che si sono verificate negli ultimi giorni, ha fatto si che molta gente si sia chiesta, come sarà possibile affrontare il calore intenso dell’estate utilizzando le mascherine. Gli esperti affermano che utilizzarle, specie in orari di punta, può favorire notevolmente i colpi di calore.

Sempre gli esperti, sostengono che in realtà le possibilità di essere contagiati all’aria aperta sono meno dell’1% e che non sarebbe quindi così necessario utilizzarle in spazi aperti. Confermano invece che è molto più importante mantenere la distanza di sicurezza ed evitare gli asseblamenti.

“Se il virus si potesse facilmente trasmettere per via aerea in spazi aperti, il numero di casi sarebbe stato 100 volte superiore a quello che c’è stato”, ha dichiarato un portavoce della Società Spagnola di Malattie Infettive e Microbiologia Clinica (Seimc).

Gli esperti hanno anche affermato che l’efficacia della mascherina all’aria aperta equivale alla stessa efficacia dell’utilizzo dei guanti, infatti se il virus si trasmette attraverso il contato con gli occhi il naso o la bocca, la trasmissione avverrà ugualmente se si è “toccati” il virus con i guanti anziché a mani nude.

Purtroppo la regola più efficace è il distanziamento sociale, ma essere più previdenti e fare tutto il possibile per evitare il contagio non guasta. Per il momento vi possiamo solo dire di prepararvi all’estate, evitare di uscire negli orari più caldi e cercare di idratarvi il più possibile. Le mascherine ci accompagneranno per tutta l’estate e bisogna avere un po’ di accortezza in più per evitare i colpi di calcole.