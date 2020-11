La nostalgia è utile, se non combattuta. Si tratta infatti di un sentimento molto nobile e importante per imparare dal passato e proiettarci verso il futuro.

La nostalgia è utile? Può diventarlo se accettata e compresa

La nostalgia, se non combattuta, può diventare una vera e propria risorsa nella vita di tutti noi. Si tratta di un sentimento romantico ed emozionante che ci proietta nel passato: solo se l’affrontiamo nel modo giusto possiamo aprirci al nuovo.

Non serve cacciarla, né far finta che ogni tanto non ci attraversi. La nostalgia è utile, e diventa tale, quando riusciamo a cogliere il messaggio nascosto di cui è portatrice.

Cos’è questo sentimento romantico che ogni tanto ci fa visita?

Ogni tanto il passato fa capolino nella nostra vita in diversi modi. Per comprendere al meglio il significato della parola nostalgia e dell’effetto che questa ci provoca, possiamo fare riferimento al suo significato originale.

Il greco, questa parola, vuol dire infatti “dolore del ritorno” e si può spiegare come quel sentimento psicologico di tristezza e di rimpianto nel pensare a persone, luoghi o eventi che hanno fatto del nostro passato.

Un sentimento che ci porta a un passato, recente o lontano, in cui siamo state davvero felice. E perché non dovremmo accogliere l’emozione che ci pervade quando questo accade?

La nostalgia è utile se impariamo a capire che la vita è un continuo cambiamento

Se affrontata nel modo giusto, se compresa, la nostalgia è utile perché ci dimostra quanto la vita sia in continuo cambiamento, un evoluzione che riguarda anche la nostra persona, la vita e i legami che ne fanno parte.

Ma cambiare è sempre meraviglioso: ci insegna ad adattarci a situazioni nuove, negli affetti, nel lavoro e in qualsiasi altro ambito della nostra esigenza.

Ed è la nostalgia a fornirci questa verità: è lei che ci apre gli occhi e ci ricorda tutto ciò che è stato e tutto quello che può ancora essere. Perché siamo la somma delle nostre esperienze, è il passato la nostra base per il futuro.