Loyd ha 91 anni e ha preso una decisione che lo ha fatto diventare popolare sul web Si chiama Loyd, ha 91 anni ma ha preso una decisione e svolge un compito che sta ispirando molta gente. Adesso è popolare sul web, ecco perché

Lloyd Black è un uomo anziano che è diventato un vero esempio di cosa sia avere disciplina in palestra e tenersi in forma. Il simpatico nonno si rese conto che stava presentando alcune difficoltà per adempiere ai compiti quotidiani delle sue faccende domestiche e decise che era tempo di tornare a fare un po’ di esercizio.

Lloyd ha attualmente 91 anni. Si iscrisse alla palestra Anytime Fitness e da allora divenne presto un membro molto speciale. Molti credono che con la sua età, Lloyd non abbia l’energia necessaria. Tuttavia, il dolce nonno va in palestra e lavora duramente come chiunque altro.

Lloyd vive nello stato dell’Alabama negli Stati Uniti. Il suo obiettivo principale era quello di migliorare la sua resistenza e recuperare un po’ di forza. Non è stato un compito semplice. All’inizio ho avuto molte difficoltà ad usare il tapis roulant.

Ci provò ma dopo 10 minuti si sentì esausto e non voleva più continuare. Fortunatamente, non ha mai rinunciato e ora può fare più di mezz’ora senza alcun problema. Lloyd va in palestra almeno tre volte a settimana. Oggi Lloyd è un vero esperto e comprende perfettamente come funzionano le diverse macchine in palestra.

“Non è mai troppo tardi. Nessuno può dirti che sei troppo vecchio per andare in palestra.” È diventato membro in primo piano del mese nel gennaio 2020 e da allora la sua storia è stata resa nota in tutto il mondo.

Qualcosa che attira l’attenzione è l’abito peculiare con cui Lloyd va in palestra. Usa sempre una comoda tuta per tutto il corpo per eseguire i tuoi esercizi.

Lloyd va in palestra da un anno, ha raggiunto i suoi obiettivi. Ora, quando deve falciare il prato del suo enorme giardino, lo fa senza alcuna difficoltà. Anche i suoi problemi cardiovascolari sono notevolmente migliorati ed è sicuro che continuerà a far parte della palestra anche se non è la sua attività preferita al mondo.

“La palestra non è qualcosa che devi necessariamente apprezzare o amare, ma è bello rispettare il da farsi e vedere i risultati. Porta davvero molti benefici ed è quello su cui voglio concentrarmi.”

Se non trovi mai abbastanza motivazione per iniziare l’allenamento, una semplice occhiata alla storia del dolce Lloyd potrebbe cambiare tutto. Speriamo che questo dolce nonno continui a condurre una vita così attiva e sana.