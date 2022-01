Proteggersi e proteggere gli altri dovrebbe essere sempre la nostra priorità, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo. Se stai cercando delle mascherine Ffp2 su Amazon, per poter così evitare di diffondere il virus, nel caso fossi contagiato e asintomatico o positivo e in isolamento in casa con altre persone, e per proteggerti dagli altri sui mezzi di trasporto pubblico, sappi che ce ne sono di molti modelli.

L’importante è acquistare dispositivi di protezione individuali certificati e sicuri, che siano davvero in grado di proteggerci quando siamo in casa o fuori casa. Purtroppo si tratta di una malattia altamente contagiosa, quindi meglio attrezzarsi in maniera tale da essere sempre al sicuro ed evitare di diffondere il contagio.

Su Amazon possiamo trovare diversi store che vendono le mascherine Ffp2, diverse dalle chirurgiche, che proteggono gli altri e non chi le indossa, mentre le Ffp2 proteggono sia chi le indossa sia gli altri (se vuoi ancora più protezione esistono anche le Ffp3).

Le mascherine Ffp2 su Amazon, nere o bianche, possono essere usate per andare al lavoro, a fare la spesa e ricordiamoci che sono obbligatorie sui mezzi di trasporto e anche in altri luoghi dove il distanziamento potrebbe non essere garantito.

Medisana Mascherine Ffp2 Antipolvere RM 100, 10 pezzi in sacchetto PE con clip, Certificato CE2834, EU 2016/425, Testato TÜV

Da Medisana ecco le mascherine Ffp2 su Amazon con classe di protezione superiore. Filtranti, filtrano sia l’aria inspirata sia l’aria espirata, quindi sono perfette per la protezione personale ed esterna. Il sistema di filtri a tre strati garantisce un grado di filtrazione molto alto, fino al 99% delle particelle presenti nell’aria. Le mascherine sono state testate e certificate. La vestibilità è ottima, grazie alla forma a V con contorno del naso e il passante per le orecchie con morbida fascia elastica. Grazie alla clip aggiuntiva si può regolare il dispositivo: ognuno è imballato igienicamente individualmente. Sono testate e conformi alla norma EN 149:2001 + A1:2009; Regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale – 99.87 % di efficienza di filtrazione batterica; testato da TÜV per l’efficienza di filtrazione batterica (BFE) secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019.

Mascherine Ffp2 certificate CE 2761, Ente Certificatore Italiano ITEC, 100% Made In Italy

Lo store Vera su Amazon propone le sue mascherine Ffp2 certificate CE da un ente certificatore italiano, disponibili in bianco e in nero. Mascherine altamente sicure, che seguono il regolamento UE 425/2016 e rispondono ai requisiti della norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009. Le mascherine sono altamente affidabili, certificate, traspiranti, in grado di impedire a goccioline molto piccole di penetrare, con respirabilità a 5 strati. Made in Italy, ogni mascherina è formata da 5 strati di tessuto (Tnt) costituito da fibre di polipropilene, mentre i tre strati esterni sono realizzati con materiale tipo spume bond, altamente resistente. La chiusura a clip sul naso è regolabile, gli elastici sono resistenti e morbidi, per il massimo del comfort. 60 mascherine Made in Italy confezionate singolarmente.

Florentia Med Mascherine FFP2 bianche Made in Italy Certificate CE Categoria DPI: III, conformi EN 149:2001

Da Florentia Med ecco le mascherine Ffp2 con certificazione EU, con 5 strati di materiale di alta qualità, Made in Italy. Sono composte da 3 veli in TNT 100% PP, un velo Spunlace di cotone 100% Co, un velo Meltbown 100% PP. La maschera è progettata per fornire u n’alta resistenza, riducendo l’accumulo di calore e umidità. La misura è da adulto e sono disponibili in bianco e nero. La confezione ne contiene 50 di categoria FFP2 NR per la protezione da polvere, polline, batteri e altre particelle solide. Certificato CE secondo EN 149:2001 + A1:2009 dall’ente notificato. Le mascherine sono imballate singolarmente e hanno una capacità di filtraggio del 95%.

Acewin 30 pezzi Mascherina FFP2 certificata CE, Mascherina Colorata 5 strati con 30 ganci, Filtro di protezione confezionata singolarmente

Acewin propone invece le sue mascherine certificate CE colorate, con cinque strati e massimo filtro di protezione. Le mascherine 3D Breathing Space FFP2 con disegno di fuochi d’artificio hanno un design a forma di pesce, così da non attaccarsi alla bocca ed essere più comode da indossare anche per molte ore. Sono leggere e traspiranti e sono certificate CE, in conformità alle normative CE2834. Le mascherine hanno quattro strati protettivi: il primo in tessuto spunlace impermeabile, il secondo e il terzo strato sono tessuti soffiati a fusione per lo strato filtrante, mentre il quarto è un tessuto non tessuto molto delicato sulla pelle. Il grado di filtraggio è pari al 95%.

Mascherine KN95 FFP2 in busta singola, BFE≥95% con 5 strati di protezione in TNT specifico, Mascherina bianca non lavabile monouso, Taglia unica

Le mascherine KN95 FFP2 vendute sullo store Amazon iPiccoli sono perfette per proteggersi e proteggere. Ogni mascherina è imbustata singolarmente e in modo ermetico, per garantire il massimo dell’igiene e della pulizia. Sono realizzate con cinque strati di tessuto e garantiscono un’alta efficienza di filtrazione batterica BFE ≥95%. Traspiranti e comode, permettono di respirare bene filtrando l’aria che entra e che esce, riducendo anche l’accumulo di calore e di umidità. Hanno anche un’azione anti appannamento, ideale quindi per chi indossa gli occhiali. A contatto con la pelle la mascherina è morbida, così come lo sono anche gli elastici. La taglia è unica.

Se compri le mascherine Ffp2 su Amazon, nere o bianche, a seconda dei tuoi gusti, ricordati sempre di indossarle con cautela e di non toccarle mentre le indossi, igienizzandoti bene le mani. Come le mascherine chirurgiche, si possono indossare per massimo 8 ore al giorno e poi vanno cambiate (c’è anche chi le igienizza e le riutilizza, ma attenzione a manipolarle correttamente).