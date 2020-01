Ogni dente è associato a una parte del corpo. E lo è anche il dolore Ogni organo del nostro corpo è associato a un dente. Quando proviamo male al dente, potrebbe essere l'organo corrispondente che ci invia dei segnali.

Lo sapevate che a ogni dente presente nella nostra bocca corrisponde un organo presente nel nostro corpo? E che un dolore a uno dei denti corrisponde a un segnale d’allarme nell’organo corrispondete? La salute orale può darci utili indicazioni per quello che riguarda la salute di tutto il nostro corpo, come sottolineato dal dottor Andrew Weill.

La salute generale dipende dalla salute della bocca. Possiamo incappare in problemi seri se non ci prendiamo cura dei denti: possiamo diffondere nell’organismo infezioni batteriche. E si parla anche di rischi maggiori di soffrire di ictus, diabete e malattie cardiache.

E ancora, la cattiva salute orale influisce anche sulla nostra autostima, sulla socializzazione, sull’intimità e può portare anche a soffrire di depressione e di altri problemi legati alla salute mentale.

Gli esperti sottolineano che ogni dente dovrebbe essere collegato a una parte del corpo. In pratica quello che potremmo considerare un banale mal di denti potrebbe in realtà corrispondere a un problema ben più grave in un’altra parte del corpo.

Ad esempio: incisivi e canini sono legati alla salute di reni, fegato e cistifellea. Mentre i meridiani dei tuoi bicuspidi e dei tuoi molari sono collegati all’intestino crasso e allo stomaco. Il dolore molare può indicare reumatismi, anemia, ulcere gastriche e intestinali, salute del seno, gastrite cronica (infiammazione del rivestimento dello stomaco), emorroidi, infezioni della vescica e infiammazione cronica del pancreas. Mentre i denti del giudizio sono legati a cefalea, cardiopatia, ipertensione, eczema, malattie del fegato e dolore alle estremità. Il dolore agli incisivi superiori e inferiori può indicare infezioni ai reni, alla vescica e alle orecchie.

Non sempre il dolore che proviamo ai denti è provocato da un danneggiamento degli stessi. A volte si prova disagio e male anche in denti san, che non hanno bisogno di cure. Forse perché il problema è da cercare altrove?