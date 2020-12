Prima di eliminare pasta e pane, lasciatevi consigliare dagli esperti per una dieta sana ed equilibrata

Eliminare i carboidrati è davvero la scelta giusta per una dieta dimagrante sana ed equilibrata? Vediamo insieme perché questa abitudine è sbagliata e può danneggiare la salute.

Eliminare i carboidrati: una pratica abusata che non fa bene alla dieta

Quando iniziamo una dieta, soprattutto se fai-da-te, commettiamo diversi errori, il primo dei tanti è quello di eliminare i carboidrati totalmente dal nostro regime alimentare.

Si tratta di una scelta assolutamente non salutare e poco utile alla nostra dieta, sia che si tratti di un regime dimagrante che di uno disintossicante. A confermarlo sono gli esperti: pane e pasta non rappresentano nessuna minaccia per la dieta.

Come stabilire il giusto regime alimentare

Per una dieta sana, in grado di restituire i risultati sperati, ci vuole equilibrio in tutti gli alimenti. Il segreto della riuscita del raggiungimento del giusto peso dipende proprio da un’alimentazione giusta ed equilibrata.

Ecco perché eliminare i carboidrati non va bene; così facendo verrebbero eliminati i nutrienti essenziali. Certo, sicuramente andranno ridotti, ma in questo caso sarà il dietologo o il nutrizionista a variegare la nostra alimentazione in base alle personali necessità di nutrizione.

Cosa succede al nostro corpo quando decidiamo di eliminare i carboidrati?

Pasta, pane e pizza sono in assoluto gli alimenti preferiti della dieta mediterranea e vi confermiamo che, per una dieta equilibrata, non avrete bisogno di rinunciare a questi alimenti.

Eliminare i carboidrati può far perdere peso velocemente e a dimostrarlo è la bilancia, ma la loro assenza ha un rovescio della medaglia che è tutt’altro che benefico per il nostro corpo.

Anche se ci sentiamo più leggeri e sgonfi, vista l’eliminazione drastica di qualsiasi alimento a base di carboidrati, è comunque necessario mantenere equilibrati tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno. E poi, diciamolo, un piatto di pasta non ha mai fatto male a nessuno.