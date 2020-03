Perde 22 taglie e risparmia oltre $ 11.000 dopo aver fatto la dieta

L’obesità è un grave problema di salute, ma non riguarda solo questa parte della vita della persona che ne soffre, ma può anche tradursi in enormi spese. Ciò è stato confermato da una chef Peebles, in Scozia, che non solo ha visto i risultati con la sua nuova dieta, ma ha ridotto notevolmente le sue spese e ora può acquistare la casa dei suoi sogni.

Carolanne Logan ha perso 22 taglie, grazie a una dieta di 40 settimane. La donna taglia 34 ora sfoggia una figura taglia 12 dopo aver lasciato il cibo spazzatura. Questo chef di professione si è sottomessa ad una dieta di sole 800 calorie al giorno.

“Ero disgustata di me stessa dopo aver visto quanto stavo mangiando e tutti i soldi che stavo sprecando. Mangiavo cose come il pane con molto burro, a volte sei panini. E tra i miei amici, ero nota per aver mangiato un’intera torta in una sola seduta, nonché un’intera vaschetta di gelato “, ha detto Carolanne.

La 25 enne aveva una dieta a base di cibi grassi, con la quale spendeva fino a $ 1.200 al mese. Cambiando le sue abitudini alimentari, Carolanne è stata in grado di risparmiare ulteriori $ 11.000 sul suo deposito di $ 25.460 in soli 10 mesi.

Misi da parte i soldi che avrei speso e monitorai solo ciò che Rory aveva speso. Tutti e due insieme ci sarebbero voluti circa due anni per risparmiare quell’importo. Ottenere il mutuo è stato incredibile, riducendo così tanto la spesa, siamo riusciti a risparmiare denaro tra noi due”, ha detto Carolanne.

Prima di cambiare le proprie abitudini alimentari, la coppia consumava quotidianamente cibo spazzatura in porzioni per quattro persone. Nonostante il fatto che il peso sia sempre stato una causa di insicurezza per le donne, ritiene che il risparmio la abbia motivata anche a rimanere salda nella sua dieta e nel suo scopo.

“La casa costa $ 210,045 e in un anno di dieta ho risparmiato poco più di $ 11.000 semplicemente rinunciando al cibo cattivo e al mangiare fuori. Stavamo mettendo da parte i soldi e quando abbiamo visto il consulente ipotecario, ci ha detto che finalmente avevamo abbastanza soldi per la casa grazie ai nostri risparmi “, ha detto Carolanne.

Ora lo chef mostra il suo stile di vita sano e si sta preparando ad accogliere il suo primo bambino a maggio di quest’anno. Il cambiamento apportato da Carolanne è semplicemente sorprendente e poche persone hanno la forza di fare svolte così radicali nelle loro routine. Fortunatamente, questa donna ha fatto il passo ed è ora in buona salute e ha una nuova casa.

Questa storia mostra che perdere peso e migliorare la salute è un aiuto anche nei vari settori della vita.