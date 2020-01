Perde 250 chili Pesava 317 chili e sua vita era appesa ad un filo, non solo è riuscita a perdere 250 chili ma anche a mantenere il suo peso. Eccola a distanza di 5 anni,è a dir poco irriconoscibile!

Era il 2014 quando Cristina Philips decise che era giunto il momento di cambiare vita. Pesava 317 chilogrammi e la sua unica via d’uscita era rappresentata dal programma televisivo “vite al limite”, trasmesso su Real Time. Il cambiamento nel quale sperava non tardò ad arrivare. Ecco come si presentava quando arrivò in clinica dal Dott. Nowzaradan.

Dopo aver seguito una dieta ferrea all’inizio del programma, il dottor Nowzaradan decise di concederle la possibilità di approfittare dell’ausilio di un’intervento chirurgico: il bypass gastrico. Ha perso ben 250 chilogrammi e la sua vita è completamente mutata.

“è incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie della vita, davvero eccezionale. Prima non riuscivo a camminare, ora posso fare qualsiasi cosa, le cose semplici che per molti sembrano banali, per me sono divertenti ed hanno un gran valore, sembra sciocco ma è così”.

Le possibilità di successo a lungo termine dell’intervento sono molto basse, ma Cristina è riuscita ad ottenere i risultati sperati con tenacia e coraggio. Il dottor Nowzaradan, protagonista indiscusso del programma, segue i pazienti sotto ogni punto di vista, e quando si assicura che essi vogliano effettivamente cambiare “stile di vita”, li accompagna fino alla fine del loro percorso di cambiamento. Cristina oggi è in grado di uscire da sola, guidare, andare al parco, e per lei sono piccole grandi conquiste. Nonostante tutto però Cristina ha una grande paura: quella di poter recuperare il peso perduto.

In un intervista dichiara: “Ogni volta che vedo aumentare il peso sulla bilancia, mi sento impazzire. la mia paura è ingrassare, ma devo superarla altrimenti non riesco a godermi questa seconda vita”.

“Sono molto felice, la mattina mi alzo senza avere la sensazione di morire, è una sensazione impagabile. Ringrazio Dio ogni giorno per questo, sono fortunata ad avere una seconda chance” dice.

Cristina è riuscita a perdere grandi quantità di peso corporeo talmente in fretta, che il dottor Nowzaradn si è visto costretto ad avvertirla sui possibili rischi legati ad un calare così veloce del peso.

La ragazza ha divorziato dal marito che pare fosse disturbato dal suo miglioramento. Era una relazione tossica, nella quale il marito aveva il sopravvento su tutto, e Cristina dipendeva in tutto e per tutto da lui.

Eccola oggi a 5 anni di distanza dalla sua partecipazione al programma. Ha avuto la forza di riuscire a tenere sotto controllo il suo peso. Una storia colma di speranza ed ammirazione che dovrebbe incoraggiare molte persone che vivono la sua stessa situazione.