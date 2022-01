I prodotti a base di aloe vera fanno bene al nostro benessere e alla nostra salute. Sono tanti i benefici di questa pianta che possiamo anche tenere nelle nostre case, perché bellissima. Per realizzare creme e pomate, ma anche prodotti da bere e consumare però sarebbe meglio acquistare quelli certificati, che si possono anche comprare online, optando per scelte sicure e sane per il nostro organismo.

L’aloe vera (Aloe barbadensis Mille) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Aloeacee e ha origini antichissime: viene citata anche nell’Antico Testamento, ma sappiamo che anche gli Egizi la utilizzavano. I Romani la usavano per le proprietà cicatrizzanti, mentre nel Medioevo era molto diffusa come erba medicale in Europa e in seguito anche nelle Americhe.

I benefici dell’aloe vera per il nostro organismo sono numerosi:

proprietà antinfiammatorie

azione lenitiva

utile per proteggere l’intestino e combattere colite, gastrite e altre infiammazioni

proprietà cicatrizzanti

azione immunostimolante, per migliorare il nostro sistema immunitario soprattutto durante i cambi di stagione

proprietà antibatteriche e antivirali (l’ideale per combatttere ad esempio l’Escherichia coli e la Candida albicans)

è un ricco antiossidante

contiene calcio, sodio e vitamine

utile per disintossicare l’organismo

ideale per rallentare l’invecchiamento cellulare

consigliato per la salute e la bellezza di pelle e capelli

Su Amazon sono tanti i prodotti a base di aloe vera che possiamo acquistare in tutta sicurezza, perché sani e certificati. Ecco la nostra top 5.

Creme per viso e corpo all’aloe vera – Saponi di glicerina

Cominciamo da una crema per viso e per corpo all’aloe vera del marchio Aloe Excellence, pensata in modo specifico per trattare eczemi, rossori, rughe, ma anche cicatrici, scottature e persino cellulite. Un prodotto lenitivo e idratante, con texture morbida a rapido assorbimento, che lascia subito la pelle morbida, elastica, fresca e profumata. La crema è ricca di proprietà rigeneranti, rinfrescanti, lenitive ed è arricchita con olio di rosa mosqueta, acidi grassi come antinfiammatorio, vitamine A e C, tutti ingredienti utili per trattare i segni del tempo, idratare la pelle e ripararla in profondità. La fragranza è dolce e delicata.

Zuccari succo puro di aloe vera doppia concentrazione

Zuccari propone invece la sua confezione da 6 bottigliette da 1000 ml l’una di succo puro di aloe vera a doppia concentrazione. Una bevanda al 100% di succo puro e polpa di Aloe vera, conservati con i migliori sistemi, come natura comanda. Il succo svolge azione emolliente e lenitiva del tratto gastrico, depurando l’organismo. Contiene solo succo di aloe vera pura, insieme ad acido citrico, sodio benzoato, potassio sorbato. Gli esperti consigliano di berne massimo 100 ml al giorno.

Planter’s – Crema Riparatrice all’Aloe Vera. Ideale per idratare mani screpolate, pelle sensibile arrossata dal sole o dall’epilazione con cera o rasoio. Non unge

Lo store su Amazon di Planter’s presenta invece la crema riparatrice all’aloe vera, consigliata per la massima idratazione delle mani screpolate o per pelli sensibili arrossate dal sole o irritate dopo l’epilazione con la ceretta o con il rasoio. Un concentrato di aloe vera e principi attivi vegetali che idratano, proteggono e riparano in caso di pelle secca dopo esposizione al sole, al freddo, al vento, all’inquinamento atmosferico. Ideale anche per chi ha la pelle sensibile: si notano i primi risultati già dopo le prime applicazioni. La crema non unge. Il prodotto contiene 150 ml, ma è disponibile anche nel formato convenienza da 200 ml.

Forever Aloe Berry Nectar (confezione da 2)

La marca Forever Living presente su Amazon presenta invece il suo succo “Forever Aloe Berry Nectar”, nella confezione da due unità, da un litro ciascuno. 90.7% di pura foglia interna di gel di aloe vera, con succo di bacche al 100% biologico. Aiuta a digerire, favorisce la salute del sistema immunitario, mantiene i livelli di energia naturale. Mirtilli e mele garantiscono un alto potere antiossidante. Il succo non ha conservati, additivi o coloranti e sapori artificiali.

Gel di Aloe Vera Fresca 99% RICARICA 250 g. Doposole, Antibatterico, Antisettico, Idratante, Dopobarba. Aiuta in caso di prurito del cuoio capelluto, forfora, acne, cicatrici, pelle secca

Da B.O.T cosmetic&wellness ecco il gel di aloe vera fresca al 99%, in una confezione ricarica da 250 grammi per risparmiare plastica e proteggere l’ambiente. 100% naturale, contiene aloe vera al 99% e un estratto di alghe naturale per poter permettere al prodotto di conservarsi senza alterarsi. La formulazione è semplice e pure per mantenere le proprietà della pianta fresca. Il gel non è pastorizzato ed è come se fosse fatto in casa. Il gel è limpido, morbido e inodore, idratante per la cura del corpo, del viso, dei capelli e per tutta la famiglia.

Tu quali prodotti a base di aloe vera consumi solitamente?