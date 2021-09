Estate fa rima con punture. Gli insetti sono in agguato per rovinare le nostre giornate. Ma noi possiamo difenderci, acquistando i prodotti che tengono lontani gli insetti d’estate. Si tratta di repellenti sicuri per la nostra salute, che ci consentono di non entrare in contatto con i fastidiosi nemici delle nostre giornate e serate estive.

Proteggersi dagli insetti è fondamentale. Anche perché sappiamo benissimo che molti di questi possono causare malattie, in particolare le zanzare, o problemi di salute anche seri. Soprattutto in estate, complice il proliferare di molte specie e la nostra voglia di stare all’aria aperta, i pericoli sono maggiormente in agguato.

E quando diciamo di proteggere tutti dagli insetti, intendiamo proprio tutti. Prima i bambini, i più sensibili e solitamente presi di mira, ma senza dimenticare gli animali domestici. Per questo dovremmo sempre tenere a portata di mano i migliori prodotti che tengono lontani gli insetti.

La nostra selezione di oggi propone strumenti utili da usare come repellenti che si possono comprare su Amazon, magari potendo contare su qualche offerta.

Repellente elettrico a ultrasuoni contro le zanzare

Fonte foto da Amazon

I repellenti a ultrasuoni sono perfetti per tenere alla larga gli insetti di ogni tipo, senza avere sostanze chimiche potenzialmente nocive per gli occupanti della casa. Fo.Jumpu presenta il suo dispositivo antizanzare, utile anche contro altri insetti come mosche e formiche. Funziona in maniera semplice: emette ultrasuoni, impercettibili all’orecchio umano, che disorienta l’udito dei parassiti allontanandoli all’istante. Funziona con zanzare, ragni, mosche, formiche, cimici dei letti, moscerini della frutta, ma anche roditori e scarafaggi.

Il repellente per insetti elettronico è un dispositivo plug and play. L’indicatore luminoso indica che è acceso. È efficace in ambienti interni fino a 120 metri quadrati: di solito se ne installa uno per ogni camera, perché gli ultrasuoni vengono bloccati da porte e pareti. Ecologico e sicuro, l’ideale per chi vive in casa con bambini e anche con animali domestici, che non sono assolutamente disturbati dagli ultrasuoni prodotti.

OFF! Adventure Vapo repellente per zanzare, zecche e tafani

Fonte foto da Amazon

Un classico repellente spray per il corpo da avere sempre con sé. OFF! Adventure Vapo è il repellente contro le zanzare che impedisce agli insetti di posarsi sulla pelle e di pungere, senza ungere l’epidermide. Tutto merito dell’odore che allontana le zanzare, proteggendo immediatamente da quelle comuni e anche da quelle tropicali. Dopo l’applicazione, la durata della protezione arriva fino a 8 ore per le zanzare e fino a 4 ore per zecche e tafani.

Un prodotto consigliato per tutta la famiglia, per tenere ogni componente al sicuro. Lo spray è facile da usare e da applicare.

Zanzariera Elettrica Lampada Ricaricabile Tramite USB

Fonte foto da Amazon

Un classico per combattere le zanzare: ecco a voi la zanzariera elettrica, la lampada che si può ricaricare anche tramite USB. Il marchio Thehomeuse propone la sua efficace trappola elettrica per insetti Wango Zapper, con raggi ultravioletti ad alta intensità. La lunghezza d’onda emessa è di 365 nm, in modo da attrarre gli insetti come mosche e zanzare, che non possono resistere a fonti luminose di questo tipo.

Il dispositivo è altamente silenzioso, producendo solo un rumore di zapping (20 dB max) quando un insetto entra in contatto con la griglia elettrica. Non emette radiazioni, tossine e sostanze chimiche e non disturba chi vive quegli ambienti. Quindi è ideale per ogni stanza della casa. La gabbia è in ABS di alta qualità ed è impossibile toccare la griglia interna. Facile da pulire, non ha bisogno di molta manutenzione. La batteria ricaricabile da 4000 mAh si può ricaricare con cavo USB e la sua durata arriva fino a 16 ore (il tempo di ricarica è di sole 3 ore).

Repellente per Insetti e Roditori

Fonte foto da Amazon

Pest Reject As Seen on TV è un repellente sicuro e privo di sostanze nocive utile contro zanzare, mosche, ragni, scarafaggi e altri insetti. Il dispositivo rivoluzionario si basa su una tecnologia che sfrutta impulsi elettromagnetici digitali, trasmessi tramite il cablaggio elettrico nelle pareti di casa. Così da raggiungere anche i luoghi più remoti e nascosti dove ospiti indesiderati potrebbero nascondersi. Gli impulsi interferiscono con il sistema nervoso di questi animaletti mettendoli in fuga: ideale, dunque, per ogni ambiente.

Non funziona con batterie, ma collegandosi direttamente alle prese elettriche di casa: funziona ed è attivo 24 ore al giorno, tutto l’anno, per proteggere ogni stanza con efficacia. Dura nel tempo ed è progettato per non esaurire mai le sue potenzialità. La luce notturna indica che è in funzione ed è comoda per illuminare zone di casa solitamente buie.

Zig Zag repellente spray per insetti al profumo di sandalo e magnolia

Fonte foto da Amazon

In borsa o in auto è sempre bene avere con sé il perfetto repellente per insetti adatto a tutta la famiglia. Zig Zag propone il suo spray per il corpo Insetti Via al profumo di sandalo e magnolia, ideale per le zanzare comuni e le zanzare tigre, portatrici di molte malattie potenzialmente pericolose per la salute umana, ma anche contro le zecche. Applicato sul corpo, evita le punture di insetti nocivi per la nostra salute: tutto merito della sua profumazione e degli ingredienti contenuti che tengono alla larga gli insetti.

La protezione dura fino a 8 ore. La bombola di spray si usa facilmente, anche da capovolta, così da rendere più semplice l’applicazione in ogni condizioni. Il barattolino contiene 100 ml di prodotto, quindi ideale per essere portato sempre con se. La lozione è dermatologicamente testata ed è a base di Principi Attivi sicuri, approvati e autorizzati sia dal Ministero della Salute sia dall’Istituto Superiore di Sanità.

Neem Pet Protection Olio di Neem Spray

Fonte foto da Amazon

Infine, perché non pensare anche ai nostri amati animali domestici? Per loro Closter propone Neem Pet Protection, uno spray a base di Olio di Neem, un prodotto totalmente naturale (e pronto all’uso) che tiene lontani, non solo dai pets, zanzare, mosche, acari, pidocchi degli animali, zecche, pulci. Ideale per cani e gatti, è un antiparassitario naturale per protegge i nostri amati animali domestici, per una protezione extra frutto di ingredienti che non fanno male ai nostri amici a quattrozampe.

La lozione vegetale non fa male a cani e gatti ed è sempre importante averla con sé. È un prodotto molto delicato sulla pelle, per combattere con dolcezza insetti e parassiti, impedendo che possano causare malattie tipiche degli animali.

E tu come ti proteggi dagli insetti? Quali prodotti che tengono lontani gli insetti usi di solito?