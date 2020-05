Qual è la temperatura del corpo considerata normale La temperatura del corpo considerata normale qual è? Sappiate che quella che abbiamo sempre pensato è errata

Qual è la temperatura del corpo che può essere considerata nella norma? Quando si può parlare di febbre? Oggi imparare a misurarsi bene la febbre è assolutamente fondamentale, per capire se stiamo bene o se è meglio isolarci per evitare di contagiare altre persone. Ma sappiate che quello che abbiamo sempre creduto è errato.

Da quando siamo piccoli sappiamo che i 37 gradi di solito rappresentano un segnale che la temperatura nel nostro corpo si sta alzando. Forse sta salendo la febbre. Forse un virus o un batterio ha infettato il nostro corpo e dobbiamo prestare la massima attenzione.

Fino a oggi si è presa per buona questa teoria, che è stata ipotizzata nel lontano 1851 dal padre della termometria clinica, Carl Reinhold August Wunderlich. Ma dalla metà dell’Ottocento a oggi sono cambiate tante cose. E lo stesso medico scoprì che la temperatura considerata “normale” non era uguale per tutti, poteva cambiare dall’età, dal sesso, dal momento della giornata e da altri fattori.

Uno studio della Stanford University School of Medicine ha deciso di vederci più chiaro, prendendo in esame le temperature rilevate in 157 anni, i cui dati sono disponibili in tre database diversi. Secondo quello che hanno scoperto, la temperatura corporea media è scesa nel corso degli anni. Per ogni decennio di nascita abbiamo perso circa lo 0,03% della temperatura.

Uomini e donne hanno temperature lievemente diverse: le donne hanno di solito una temperatura del corpo più bassa in alcune zone a causa del tessuto adiposo o differente nei giorni del ciclo mestruale. Così come bambini e anziani: di solito i più piccoli hanno temperature più alte delle persone adulte, mentre chi ha più di 65 anni tende ad avere una temperatura più bassa. Al mattino, poi, il nostro corpo è più freddo e tende a scaldarsi con il passare delle ore.

Oggi l’intervallo normale per quello che riguarda la temperatura del corpo è compreso tra i 36 e i 37 gradi centigradi.