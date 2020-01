Quanto stress Vuoi sapere a quale livello di stress sei arrivato? Guarda i dipinti e rispondi alle domande

Nella società di oggi viviamo costantemente circondati da grandi pressioni sociali e lavorative. Ci richiedono di essere attivi ventiquattro ore al giorno, 365 giorni all’anno. Tuttavia ci sono persone che sembrano saper vivere tutto questo con tranquillità, persone con nervi d’acciaio, e persone che non riescono a sopportare e si lasciano vincere dallo stress. Sapresti a quale gruppo appartieni?

Osserva l’immagine mostrata qui sopra e rispondi alle domande che ti stiamo ponendo. Qual è la prima cosa che attira la tua attenzione? Se rispondi i volti, sei una persona attenta ai dettagli. Ti piace analizzare tutto con attenzione e in modo rilassato. Se guardi la luce, sei una persona positiva, che non si concentra sui minimi dettagli, ma sulla bellezza in generale. Se ti concentri sul buio sei una persona in cerca di imperfezioni. Nel seguente dipinto di Velázquez, con quale persona ti identifichi? Se scegli il bambino ti consideri al centro dell’attenzione. Sei una persona che si considera al centro del palco e il tuo livello di stress aumenta è alto. Se scegli l’autore ti senti il ​​regista dell’ombra, preferisci quindi dirigere tutto senza che nessuno ti veda mentre lo fai. Se ti identifichi con la persona sullo sfondo sei una persona che non cerca mai di essere in prima fila, riduci lo stress.

In questo dipinto dovresti guardare il colore che ti risulta maggiormente in risalto. Se la prima cosa a cui pensi è il verde, la tua mente cerca tranquillità e pace. Se vedi il blu sei una persona serena ma con forti aspirazioni e illusioni. Se evidenzi il rosso, sei una persona dinamica ed energica, ma sei anche una persona con un alto livello di stress. Ne aggiungiamo un altro. I toni del marrone sono completamente neutri, né aggiungono né sottraggono.

Definisci questo dipinto con un singolo aggettivo. Se scegli l’aggressività sei una persona con tendenze al disordine e al caos. Se scegli il bello, sei senza dubbio una persona che valorizza la forma al di sopra delle emozioni. Il livello di stress dunque non è molto alto. Se scegli qualcosa di correlato alle tonalità di colore, rimani semplicemente neutrale.

Trova l’immagine che attira la tua attenzione più velocemente. Se guardi la figura che appare da sola al centro dell’immagine, sei una persona che ama sempre il centro dell’attenzione da un punto di vista calmo. Una persona in cerca di problem solving. Se scegli persone che ballano, sei una persona in cerca di divertimento, dunque hai un basso livello di stress. Se ti concentri sull’immagine a destra, di qualcuno che è afferrato da un umanoide oscuro, sei sicuramente una persona con un alto livello di stress.

Anche con questo quadro devi identificarti. Se scegli la donna seduta sulla schiena, con l’ombrello, sei una persona in uno stato completamente rilassato. Chiedete estrema tranquillità. Se scegli l’uomo o la donna accanto al recinto, sei una persona con un atteggiamento molto più teso. Nel caso di un uomo che contempla il paesaggio, rimani semplicemente neutrale.

Per l’immagine successiva cercheremo una persona dell’intera immagine e proveremo a fare un’analogia con il nostro stato. Se la persona si trova nell’area centrale a parlare, sei una persona che richiede attenzione, dunque soggetto a stress. Se scegli una persona sdraiata o seduta, il tuo relax è assoluto. Sei una persona calma che preferisce il conforto all’azione. Le persone agli estremi mostrano azioni che denotano richieste di attenzione.

In questo dipinto devi scegliere un animale che simboleggia il tuo modo di essere. Se scegli il cavallo bianco dal centro sei una persona con una forza incredibile. Ti piace essere quello che si tira tutto attorno, ma hai molta energia. È quindi neutralizzato. I felini sembrano essere in atteggiamenti di violenza, il che indica stress. Gli uccelli mostrano assoluta libertà, che ti dà una sensazione di libertà latente. I restanti animali riflettono soggiogazione. Questo di solito è un sintomo di pressione, dunque stress.

Rifletti attentamente su ciò che il tuo stato attuale evoca da questo dipinto. Se pensi che il mare mosso ti rilassi, a causa dell’oscillazione delle maree, sei una persona straordinariamente rilassata e positiva. Se pensi al pericolo che sorge dallo stato selvaggio delle acque, hai senza dubbio un alto livello di stress.