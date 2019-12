Rimedi naturali per alleviare i sintomi della sinusite Questi due rimedi naturali sono utili soprattutto per chi soffre di sinusite acuta e sinusite allergica. Sono tutti ingredienti naturali e molto efficaci.

Un ottimo rimedio naturale per alleviare i sintomi della sinusite è la pulizia del naso e dei seni paranasali con una miscela salata di acqua calda, poiché aiuta a eliminare le secrezioni in eccesso e riduce l’infiammazione, alleviando i sintomi come dolore e pressione sul viso.

Un buon rimedio casalingo per la sinusite acuta è l’inalazione del vapore di eucalipto perché ha proprietà espettoranti e antisettiche, allevia rapidamente la congestione nasale. Tuttavia, ci sono alcune persone che potrebbero essere più sensibili all’olio essenziale rilasciato dall’eucalipto, in questi casi potrebbe esserci un peggioramento dei sintomi.

Ingredienti

5 gocce di olio essenziale di eucalipto

1 cucchiaino di sale

1 litro di acqua bollente

Preparazione

Versa l’acqua bollente in una ciotola e aggiungi le gocce di olio essenziale con il sale. Inala il vapore appoggiando la testa sopra, cerca di respirare profondamente per massimo 10 minuti, ripeti la stessa cosa per 2 – 3 volte al giorno.

Se non hai l’olio essenziale in casa puoi anche utilizzare alcune foglie di eucalipto nell’acqua bollente.

Un buon rimedio casalingo per la sinusite allergica può essere il succo di menta di ortica, poiché ha proprietà antinfiammatorie, antiallergiche e decongestionanti che aiutano a ridurre l’irritazione ed eliminare le secrezioni, alleviando i sintomi della sinusite causata da una reazione allergica.

Ingredienti

5 g di foglie di ortica

15 g di menta

1 bicchiere di acqua di cocco

1 cucchiaio di miele di eucalipto.

Preparazione

Prendi una padella con acqua e versaci le foglie di ortica, falle cuocere insieme alla menta, all’acqua di cocco e al miele di eucalipto. Utilizza un frullatore per creare una miscela. Bevi questa bevanda naturale 2 volte al giorno dopo i pasti.

È molto importante cuocere le foglie di ortica prima dell’uso perché può provocare una reazione allergica.