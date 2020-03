Rimedi naturali per ridurre il bruciore di stomaco Il bruciore di stomaco è una sensazione molto fastidiosa perché provoca bruciore nella parte inferiore del torace che pian piano si diffonde alla gola.

Il bruciore di stomaco è una sensazione molto fastidiosa perché provoca bruciore nella parte inferiore del torace che pian piano si diffonde alla gola.

Se stai soffrendo di questa condizione, ecco 5 rimedi naturali che possono aiutarti a ridurlo:

1. Acqua

Naturalmente, l’acqua è il primo rimedio naturale per ridurre il bruciore si stomaco. I medici consigliano di bere da 8 a 10 bicchieri di acqua al giorno per diminuire il dolore.

2. Bicarbonato di sodio

A causa delle sue proprietà alcaline, il bicarbonato di sodio aiuta a neutralizzare l’acidità dello stomaco e del corpo in generale. È molto efficace per alleviare il bruciore di stomaco. Per usarlo devi diluire un cucchiaino di bicarbonato di sodio in un bicchiere con acqua e berlo lentamente.

3. Succo di patate dolci

Dai composti attivi della patata dolce, è possibile regolare i succhi gastrici e quindi evitare il bruciore di stomaco o problemi come gastrite. Per preparare il succo di patata dolce è necessario estrarre un cucchiaio di succo di patata e diluirlo in acqua. È consigliato bere questo succo dopo un pasto “pesante”.

4. Zenzero

Lo zenzero è una spezia con un potente effetto alcalino che regola il pH dello stomaco e quindi controlla i composti acidi. Puoi utilizzarlo per curare il bruciore di stomaco. Ti basta scaldare un po’ d’acqua e non appena raggiunge il punto di ebollizione, aggiungi un cucchiaino di radice di zenzero.

Lasciare che il decotto si prepari per 10 minuti e filtra il contenuto.

5. Infuso di anice

Diversi studi e lo stesso uso di anice hanno dimostrato che è un rimedio casalingo molto efficace contro il bruciore di stomaco.

Ecco come puoi usare l’anice per calmare il bruciore di stomaco:

Inizia riscaldando l’acqua e non appena raggiunge il punto di ebollizione, aggiungi due cucchiaini di anice. Scalda per 10 minuti e poi lascia riposare per altri 10 minuti.