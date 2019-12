Rinite allergica, rimedi naturali e trattamento Sebbene questo trattamento non garantisca la cura della rinite, può aiutare ad alleviare notevolmente i sintomi e ritardarne l'insorgenza.

Questo trattamento è molto efficace per combattere e alleviare la rinite allergica, devi solo procurarti alcuni rimedi naturali come le piante medicinali di eucalipto, timo e tè di ortica.

La rinite è causata da una reazione allergica ed in questi casi è importante rafforzare il sistema immunitario.

Per farlo è utile assumere i probiotici che regolano l’intestino ma anche effettuare dei cambiamenti nella nostra dieta.

Assumi probiotici

La rinite allergica deriva da una risposta esagerata del sistema immunitario a diversi stimoli ambientali, con conseguente infiammazione dei tessuti del naso. Un ottimo modo naturale per regolare questa risposta è ingerire probiotici per migliorare la flora intestinale. Questo perché ci sono piccoli linfonodi nell’intestino che possono regolare l’infiammazione nel corpo. Pertanto, quando l’intestino non ha abbastanza probiotici, c’è un’eccessiva infiammazione del corpo, che facilita una risposta esagerata, risultando in una maggiore facilità di sviluppare allergie, come nei casi di rinite allergica.

Pertanto, è ideale per le persone che soffrono di rinite allergica assumere un integratore probiotico ogni giorno per almeno 2-3 mesi per regolare l’intestino e migliorare la risposta del sistema immunitario, riducendo gli attacchi di rinite allergica. Tuttavia, se si soffre di costipazione, si consiglia di fare una pulizia intestinale prima di iniziare ad assumere i probiotici.

Apporta modifiche nella tua dieta

Come i probiotici, anche gli alimenti aiutano a prevenire l’infiammazione dell’intestino. Al fine di garantire una buona salute intestinale, è molto importante aumentare l’assunzione di prodotti naturali come verdure, ad esempio, evitando tutti i prodotti trasformati.

Inoltre, gli alimenti ad alto contenuto di zucchero dovrebbero essere evitati poiché lo zucchero facilita lo sviluppo di batteri patogeni e contribuisce all’infiammazione nel corpo. Una buona opzione dietetica per la rinite allergica è la dieta mediterranea, che si concentra sul consumo di cibi anti-infiammatori come l’olio d’oliva e l’aglio.

Usa piante medicinali

Molte piante aiutano a rallentare la risposta esagerata del sistema immunitario e a ridurre l’infiammazione del corpo, sono un’ottima opzione fatta in casa per alleviare i sintomi della rinite allergica. Puoi bere ad esempio il tè all’ortica.

Assumi gli Omega 3

L’Omega 3 è un grasso sano con una potente azione antinfiammatoria che può ridurre la produzione di varie sostanze infiammatorie nel corpo, riducendo così le possibilità che il sistema immunitario reagisca in modo eccessivo e produca un’allergia.