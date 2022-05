Salute e benessere: quali benefici dal resveratrolo?

Il resveratrolo è un prodotto di origine totalmente naturale e vegetale in grado di offrire all’organismo una serie di effetti benefici. La presenza del resveratrolo è tipica dell’uva, dei piccoli frutti rossi, dei mirtilli e delle more, delle arachidi e del cacao, ma è particolarmente nota soprattutto per quanto riguarda il vino rosso che se assunto in piccole quantità può favorire la riduzione di malattie cardiovascolari.

Si tratta quindi di una sostanza naturale preziosa e importante per la salute, tra i cui effetti benefici è possibile individuare anche un’energica azione antiossidante. Il resveratrolo inoltre può contribuire a supportare la difesa nei confronti di batteri, muffe, funghi e di diversi altri agenti patogeni. In ogni caso, è importante che la sua assunzione sia associata a una dieta sana e ad uno stile di vita corretto.

Perché assumere un integratore a base di resveratrolo

Se utilizzato regolarmente, il resveratrolo può aiutare a contrastare i processi di ossidazione cellulare e di invecchiamento e supportare il sistema immunitario.

Introdurre regolarmente il resveratrolo nella propria dieta quotidiana è un’abitudine senza dubbio salutare, tuttavia, considerando il tipo di alimenti in cui è contenuto, potrebbe risultare difficile assumerlo con regolarità.

Per questo motivo, per completare la propria dieta con una dose sufficiente di resveratrolo, può essere utile ricorrere a fonti concentrate di nutrienti.

I principali effetti del resveratrolo nei confronti dell’organismo

Il resveratrolo, come si è detto, grazie alle spiccate capacità antiossidanti, è in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e di proteggere le cellule dai fenomeni di ossidazione, offrendo un effetto protettivo nei confronti di danni cellulari che potrebbero essere causati da vari disturbi e patologie.

Il ruolo antiossidante di questa sostanza potrebbe essere legato alla crescita dei capelli bianchi e la formazione delle rughe, e al mantenere la pelle liscia ed elastica.

Assumere periodicamente il resveratrolo è un’abitudine che può permettere di irrobustire l’organismo, aiutare a sostenere il sistema immunitario naturale, combattere i sintomi dello stress cellulare dovuto all’ossidazione e così aiutare il nostro organismo a proteggersi ad esempio da influenze e raffreddori.

Quando assumere il resveratrolo

È bene tenere presente che uno stile di vita poco salutare, caratterizzato da una dieta squilibrata, da abitudini stressanti, da una scarsa o insufficiente attività fisica e dalla presenza di fattori dannosi per l’organismo, quali possono essere alcol e fumo, provoca nel corso del tempo seri problemi a tutto il corpo, amplificando i fenomeni di ossidazione e, al tempo stesso, riducendo le difese immunitarie fisiologiche.

L’integrazione della propria alimentazione con alcuni nutrienti, come è appunto il resveratrolo, consente di proteggersi dagli eventi esterni e dagli stress e di migliorare il proprio stato di salute e di benessere. Importante è però associare la sua assunzione ad uno stile di vita sano ed equilibrato.