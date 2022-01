Lo scaldacollo elettrico per la cervicale è un ottimo accessorio da regalare e da regalarsi per chi soffre di disturbi che causano dolore al collo e alle spalle. Prodotti da acquistare per stare subito meglio, per potersi godere un po’ di calore e di coccole, sia in casa sia fuori casa, grazie a modelli ideali anche per chi sta fuori tutto il giorno.

Si tratta di accessori utili per il nostro benessere, che sono in grado di farci stare subito meglio. Se usati con costanza possono essere un vero e proprio toccasana da indossare ogni volta che si vuole avere una coccola o si ha bisogno di un massaggio.

Su Amazon sono tanti i modelli di scaldacollo elettrico per la cervicale, tra cui scegliere, per poter avere sempre a portata di mano l’accessorio giusto per la nostra salute e il nostro benessere.

Noi te ne proponiamo 5 tra i quali puoi scegliere: per te o per chi ami, per non dover più soffrire di dolori al collo e alle spalle e goderti finalmente le tue giornate senza preoccupazioni.

Hangsun Termoforo elettrico per cervicale e spalle TP530, 100W con 3 livelli di temperatura, per un sollievo immediato dal dolore e con protezione da surriscaldamento, lavabile, 62×60cm

Fonte foto da Amazon

Lo store Hangsun su Amazon propone i l suo termoforo elettrico ideale per la cervicale, ma anche per le spalle, per alleviare il dolore in questa zona sottoposta spesso a stress e cattive abitudini. In flanella di alta qualità, permette di conservare al meglio il calore. Grazie alle dimensioni di 60 cm per 62 cm abbraccia comodamente collo, spalle e parte alta della schiena, con la sua morbidezza che aiuta a rilassarsi. La temperatura è regolabile in tre impostazioni, tra 48 e 60 gradi centigradi, e viene raggiunta in pochi minuti, massimo 5. Si può lavare in lavatrice smontando e scollegando il cavo di alimentazione: scegli un lavaggio delicato a 30 gradi. Il cuscino ha la certificazione CE / ROHS / GS per garantire sempre la massima sicurezza di utilizzo.

Sinnlein Termoforo elettrico, 60x85cm, riscaldante per spalle, collo e schiena, coperta termica per la cervicale con 3 livelli di calore e spegnimento automatico

Fonte foto da Amazon

Da Sinnlein ecco il termoforo elettrico disponibile nei colori turchese, grigio e vinaccia. La coperta termica cervicale ha tre livelli di calore ed è perfetta per le giornate fredde e per chi soffre di dolori alla schiena, alle spalle o al collo. La coperta può essere comodamente riscaldata con un telecomando illuminato e 100 W di potenza. In 10 minuti raggiunge la temperatura desiderata e si spegne in modo automatico dopo circa 90 minuti, proteggendo anche chi usa lo scaldacollo elettrico dal surriscaldamento. In flanella morbida e calda, si può lavare in lavatrice. Inoltre, le dimensioni della coperta, 60 x 85 cm, garantiscono la migliore vestibilità.

Beurer HK 37 To Go – Scaldacollo riscaldante con Power Bank

Fonte foto da Amazon

Per chi è sempre in movimento, ecco che lo store di Beurer propone lo scaldacollo riscaldante con Power Bank integrata. La potente batteria ricaricabile agli ioni di litio dura circa due ore con la carica massima e si ricarica come si farebbe con un normale smartphone. L’accessorio è alla moda e consente di completare con stile anche i look delle più freddolose: moderno e accattivante, propone un motivo intrecciato. La parte interiore è foderata, in modo da non irritare la pelle e lasciarla sempre traspirare. Il controllo della temperatura consente di scegliere tra tre diversi livelli di calore. Dopo circa 110 minuti si spegne automaticamente. La Power Bank, inoltre, si può comodamente estrarre per poter lavare lo scaldacollo in lavatrice a 30 gradi. Le misure sono 35 x 29 cm. Incluso nella confezione il cavo di ricarica.

Cuscino termoforo 60 x 30cm, 6 livelli di temperatura, pieghevole e lavabile, allevia il dolore corporeo (blu)

Fonte foto da Amazon

Non è proprio uno scaldacollo, ma un comodo cuscino termoforo con sei livelli di temperatura, disponibile in blu e in grigio. Le dimensioni sono medie, 60x 30 cm, e il materiale è flessibile. Ideale per il trattamento di dolori muscolari a carico di schiena, spalle, addome, gambe, braccia, aiuta ad alleviare la fatica e la rigidità muscolare. La temperatura è a sei velocità, con impostazione della funzione tempo a 4 velocità: 30, 60, 90, 120 minuti. Si spegne automaticamente e consente anche di risparmiare energia, evitando sovraccarichi e usi eccessivi. Il doppio filo di riscaldamento consente di arrivare a temperatura in modo rapido e efficace. Entro due minuti si sentirà un calore decisamente uniforme. Il cuscino è morbido e comodo, per il massimo comfort su entrambi i lati, per l’uso quotidiano. Si può lavare in lavatrice.

Termoforo elettrico per cervicale e spalle 60 x 100 cm, Cuscino termoforo con 3 livelli di temperatura, Riscaldamento rapido, Spegnimento automatico, allevia il dolore

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco il pratico termoforo elettrico per la cervicale e le spalle che tiene al caldo anche la schiena. Le dimensioni sono ampie, 60 x 100 cm, per aiutare ad alleviare il dolore alle articolazioni, ai muscoli e ai tessuti molli, ridurre la rigidità dei muscoli e delle articolazioni, come terapia del calore. O anche solo per stare al caldo quando fuori è molto freddo. Ideale per il dolore al collo, per il mal di schiena, per i dolori muscolari, per i sintomi dell’artrite e per la sindrome premestruale. Il riscaldamento è rapido, entro 3 secondi. E si possono impostare tre livelli di calore, da 45 a 70 gradi. Il lungo cavo di alimentazione consente di muoversi in tutta libertà, mentre ci si rilassa. Si spegne automaticamente dopo 120 minuti, anche grazie a un timer che consente di risparmiare energia ed evitare il surriscaldamento. Il cuscino è in morbida flanella, con tre fermagli magnetici e due cinturini per regolare la parte posteriore e quella del collo. Dispone di certificazione CE e GS ed è conforme agli standard Oeko-Tex.

Che dici, proviamo uno scaldacollo elettrico per cervicale per stare un pochino meglio?