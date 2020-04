Sei passatempi che riducono l’ansia Sei passatempi terapeutici che ti aiuteranno a liberarti dallo stress e dall'ansia, durante questa dura fare che sta vivendo il mondo: la quarantena.

Non tutti i passatempi di questa quarantena devono essere necessariamente legati al mondo della tecnologia; non è necessario optare sempre per Netflix e social network che tendono più a stressare che a rilassare. Al contrario, le persone che soffrono di stress durante questi giorni di quarantena, e anche le festività pasquali, possono optare per hobby diversi, senza stare collegati con internet ed il suo mondo.

Migliora il tuo stile di vita e la tua salute mentale con diverse attività.

“In questi tempi di incertezza ed instabilità, in un mondo a noi nuovo che non riconosciamo più, le persone hanno bisogno di ancorarsi a qualcosa di concreto, che è familiare e che da loro conforto, stabilità, sicurezza e gioia”. Questo è ciò che ha dichiarato lo psicologo Ginsberg alla CNN.

ORIGAMI

Realizzare figure origami è un modo per focalizzare la tua mente su un’altra situazione. Dal momento che devi solo seguire le istruzioni per assemblare alcune simpatiche figure di carta. Oltre ad essere uno dei passatempi di una volta, ti ricorda parte della tua infanzia realizzando piccole figurine.

CUCITO E SARTORIA

Il momento perfetto per usare i tessuti che abbiamo a casa, o riutilizzare vecchi vestiti che non usiamo da molto tempo è giunto. Dai una seconda possibilità ai tuoi vestiti dipingendoli, tagliando o rimodellando alcune parti che non ti piacciono molto. Cambia alcuni dei vestiti che animano il tuo guardaroba e dai loro un tocco di stile.

DISEGNARE

Uno degli hobby più soddisfacenti è disegnare e colorare. È un’attività artistica estremamente rilassante, poiché in quel momento sei solo e concentrato con i colori. Metti la tua musica preferita e inizia la tua esperienza artistica.

SCRITTURA

Se, d’altra parte, disegnare o colorare non è fatto per te, puoi scegliere di scrivere poesie, storie o racconti. È un modo molto terapeutico per esternare i tuoi sentimenti e le tue emozioni, rilassa ed aiuta l’introspezione.

CUCINARE

Muoversi tra padelle e pentole, destreggiandosi con ricette gustose, è sicuramente un modo ottimo per passare il tempo. Dedicate alla vostra salute tutto quel tempo che di solito non vi è concesso a causa del lavoro e degli impegni della vita.

SPORT

Fare attività fisica fa bene sempre, e questo periodo non fa differenza. Anche se non avete attrezzi particolari in casa, potete fare del buon esercizio fisico seguendo alcuni divertenti video su internet.