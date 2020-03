Sei una di quelle persone che buttano via i semi di avocado? Dopo aver letto questo, non lo farai mai più Sei una di quelle persone che buttano via i semi di avocado? Dopo aver letto questo, non lo farai mai più

L’avocado è uno dei frutti preferiti dalle persone e viene consumato regolarmente. È normale gettare il seme nella spazzatura senza sapere che si tratta di un grosso errore poiché il seme di avocado contiene molte proprietà, anche più del resto dei frutti. Quindi qui ti mostriamo i numerosi benefici del seme di avocado, prendi nota!

Circa il 70% degli aminoacidi in questo frutto si trova nel seme. Allo stesso modo, il seme contiene anche più livelli di fibra solubile rispetto a qualsiasi altro alimento. Ecco alcuni dei vantaggi:

1. Non solo possiamo consumarlo per via orale, ma è anche possibile utilizzarlo come unguento, poiché è molto efficace nell’eliminare rapidamente i brufoli e l’acne. È un antidolorifico naturale per dolori muscolari e articolari. Ha un effetto ringiovanente sulla pelle, sia consumando il seme che applicandolo su di essa, poiché favorisce la generazione di collagene.

2. È astringente, ideale per il trattamento delle infiammazioni del tratto gastrointestinale e della diarrea.

3. È un potente rivitalizzante in caso di stanchezza.

4. Previene più malattie come l’epilessia, le malattie cardiovascolari o le malattie coronariche.

5. Previene la crescita di possibili tumori grazie al suo alto contenuto di flavonolo.

6. È un rimedio naturale per l’asma.

7. È un aiuto eccellente se si desidera perdere peso poiché aiuta a bruciare i grassi. Contiene anche fibra solubile, che ci dà una sensazione di sazietà e migliora il transito intestinale.

8. Ha un alto contenuto di aminoacidi, motivo per cui è ideale per il trattamento del colesterolo in eccesso e dei trigliceridi.

9. Migliora il sistema immunitario e aiuta a combattere le malattie causate da funghi, parassiti e microbi.

10. Ha anche speciali proprietà afrodisiache per aumentare la libido.

COME CONSUMARLO?

Il sapore del seme di avocado è un po’ amaro a causa delle sue numerose proprietà medicinali naturali. Per consumarlo, dobbiamo rimuovere la sottile capita marrone che copre il seme, quindi grattugeremo e arrostiremo a fuoco basso; quest’ultimo passaggio è facoltativo. La scorza del seme inizia ad acquisire un colore rossastro e con questa scorza possiamo fare molte cose:

1. Usalo come condimento in zuppe, insalate, torte, primi piatti o riso, … Va bene con tutto!

2. Preparare un’infusione. Far bollire per circa 10 minuti e lasciar riposare per altri 5 minuti. Questo tè può essere bevuto tutto il giorno ed è molto salutare.

3. Se lo lasci arrostire un po’ di più, puoi trasformarlo in polvere usando un macinacaffè. Conservalo in una busta da freezer e conservalo in un luogo fresco e asciutto. Puoi usarlo come condimento per il tuo cibo.

ATTENZIONE: a causa dell’elevato contenuto di tannino, il consumo eccessivo di semi di avocado può causare stitichezza o costipazione. Dovrebbe essere preso con moderazione

APPLICAZIONI:

1. Schiaccia molto bene il seme e mettilo in un contenitore con alcool. Lascia riposare la miscela per almeno una settimana, questo balsamo è molto efficace per massaggiare in caso di dolori muscolari o articolari. Se soffri di emicrania puoi strofinarla sulle tempie.

2. Con la polvere che hai preparato con il seme puoi preparare un unguento che puoi applicato sui brufoli, questo li aiuterà a seccare e guarire più velocemente.

3. Puoi anche mescolare la polvere con un po ‘d’acqua calda per creare una pasta omogenea, spalmarla sulla pelle per circa 5 o 10 minuti fino a quando non si asciuga. Questo processo aiuta anche a curare le imperfezioni della pelle.

4. Grattugiare il seme senza tostarlo e versarlo in un contenitore con olio di ricino e lasciarlo riposare per almeno un giorno. Applicare questa pasta sul cuoio capelluto, quindi coprire con un asciugamano, lasciarlo agire per un’ora e infine risciacquare con abbondante acqua. Questo rimedio è ottimo per combattere la forfora e avere capelli lucenti e setosi. Questo trattamento non è raccomandato per capelli molto grassi.

5. La polvere di semi può anche essere utilizzata direttamente sulla pelle come esfoliante e toner, è molto efficace.

Ora che conosci i numerosi benefici che i semi di avocado ti offrono, non vorrai più scartarli.