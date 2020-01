Succo d’ananas per rafforzare le ossa L'osteoporosi è una condizione che causa l'indebolimento delle ossa, ma puoi rafforzarle bevendo tutti i giorni del buon succo d'ananas, cetriolo e bietole.

L’osteoporosi è una condizione che causa l’indebolimento delle ossa, ma puoi rafforzarle bevendo tutti i giorni del buon succo d’ananas.

Il succo di ananas, cetriolo e bietola ti aiuta a combattere l’osteoporosi e a rafforzare le ossa. Può anche essere utile per i bambini e i giovani nelle fasi di sviluppo, così come per gli atleti.

Questi ingredienti naturali non solo rafforzano e prevengono l’osteoporosi, ma ti aiutano a migliorare anche le condizioni delle ossa e delle articolazioni.

Le donne in particolare hanno bassi livelli di vitamine e minerali a causa delle mestruazioni e delle gravidanze, il succo di ananas, cetriolo e bietole sarà sicuramente utile per loro.

L’osteoporosi è una condizione che provoca l’indebolimento e la fragilità delle ossa, in questo modo possono facilmente subire fratture.

In generale, la maggior parte delle fratture derivate da questa malattia si verificano nell’anca, nel polso o nella colonna vertebrale. Sebbene l’osteoporosi possa comparire sia negli uomini che nelle donne, le più colpite sono le donne che hanno già attraversato la menopausa. Per prevenirla, è fondamentale seguire una dieta sana, fare esercizio fisico e, se necessario, un trattamento medico.

La mancanza di calcio influisce molto, pertanto è consigliato consumare cibi ricchi di calcio.

Ma adesso vediamo come puoi preparare il succo d’ananas, cetriolo e bietole:

Ingredienti

3 foglie di bietola

3 foglie di cavolo

1 limone

2 gambi di sedano

½ tazza di ananas

1 cetriolo o kiwi

Preparazione

Frulla tutti gli ingredienti in un frullatore e goditi il tuo succo. Puoi berlo tutti i giorni o almeno 2-3 volte a settimana. Se vuoi migliorare la condizione delle tue ossa cerca di consumare più broccoli, mandorle, semi di sesamo, semi di lino, cavoli e integratori di magnesio.

Se vuoi avere ossa forti in qualsiasi momento della tua vita, oltre al consiglio di un medico esperto, questo succo ti aiuterà sicuramente a sentirti meglio. È sempre raccomandato utilizzare ingredienti naturali.