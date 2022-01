I tamponi rapidi per la Covid-19 sono uno strumento veloce e semplice da usare per cercare di capire se i sintomi che si provano sono proprio quelli delle nuove varianti del coronavirus. O per stare più tranquilli dopo un contatto con persone positive. Non sostituiscono i ben più sicuri tamponi in farmacia o i più certi tamponi molecolari. Così come non sostituiscono i dispositivi di sicurezza individuali che devono essere sempre indossati.

In alcune Regioni italiane si sta sperimentando l’uso di questi tamponi, che si possono comodamente fare da casa, per poter entrare e uscire dalle quarantene e dall’isolamento, ma solo in alcuni casi, come per i vaccinati con tre dosi in Emilia Romagna.

Se si sospetta di avere la Covid-19, se si pensa di avere avuto contatti a rischio o si è entrati in contatto con un positivo, in attesa del referto ufficiale di un tampone eseguito in farmacia o in un centro di analisi certificato o di un tampone molecolare negli hub predisposti, può essere un modo per cercare di capire meglio il proprio stato di salute.

Rimane sempre il fatto che, pur essendo prodotti di alta qualità, non garantiscono la massima precisione e possono risultare falsi positivi. Oppure dare esito negativo perché il virus non si è ancora replicato nel soggetto ospite.

Chiediamo sempre consiglio al nostro medico curante o ai numeri verdi preposti per sapere come comportarsi in ogni occasione.

Boson Test rapido per l’Antigene SARS-COV-2 – Scatola da 5 test

Lo store Boson su Amazon propone il suo test rapido per individuare l’antigene SARS-COV-2, in una pratica e comoda scatola da cinque test. Il tampone nasale anteriore si può comodamente fare da soli ed è certificato CE. Il test in vitro immunocromatografico a fase singola è in grado di concepire rapidamente una rilevazione qualitativa di antigeni del virus SARS-COV-2 su campioni della parte anteriore del naso. Consigliato nei soggetti con sospetta infezione da COVID-19 entro i primi 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. Ovviamente il produttore spiega che “il test rapido per l’antigene SARS-CoV-2 non deve essere usato come unica base per la diagnosi o per escludere un’infezione da SARS-CoV-2“.

Polonord Adeste 5 Kit di Test rapidi nasali (oro colloidale) per l’antigene del nuovo Coronavirus (COVID-19) per auto-test

Sempre su Amazon possiamo trovare, nello store di Polonord Adest, un’altra confezione che contiene un kit da 5 test rapidi nasali, per individuare come auto test l’antigene del nuovo coronavirus, che causa l’ormai famosa infezione da COVID-19. Il test, che dispone di certificazione CE 0197, ha una sensibilità relativa del 95%, una specificità relativa del 99,6%e un’accuratezza del 97,8%. Bisogna conservarlo a temperature comprese tra i 2 ei 30 gradi. Il risultato, seguendo bene le indicazioni riportate all’interno della confezione, è pronto in 15 minuti.

Il venditore specifica che questo test può essere usato per l’autotesting tampone da parte di chi risiede in Emilia Romagna e ha il diritto ad accedere a questa procedura attraverso i servizi online disponibili nel proprio fascicolo sanitario.

Sempre secondo quanto riportato dal venditore, il test rileva le seguenti varianti:

B.1.1.7 detta anche variante Inglese e anche chiamata N501 Y o variante Alpha;

B.1.351 detta anche variante Sud Africana e anche chiamata N501 Y v2 o variante Beta;

P.1 detta anche variante Brasiliana o variante Gamma;

B.1.617 detta anche variante Indiana o variante Delta; B.1.1.529 detta anche variante Omicron.

Clungene 25 pezzi – Test rapidi nasali, Tamponi rapidi Covid fai da te

Clungene Biotech è un marchio riconosciuto dal Ministero della Salute, che propone un test rapido per la Covid-19 prodotto seguendo le regolari normative vigenti e la certificazione CE. Testato e consigliato anche dai laboratori italiani, i risultati del test sono rapidi e affidabili e si possono ottenere in soli 15 minuti. La confezione contiene all’interno 25 test rapidi nasali, con kit rapido fai da te per rilevare in breve tempo la presenza o meno dell’antigene del coronavirus che causa un’infezione dalle tante varianti. Nella confezione sono contenute anche le istruzioni per poter prelevare correttamente il materiale e per poterlo poi analizzare.

Alltest 20 pezzi – Test rapidi nasali Tamponi rapidi Covid – Kit veloce fai da te

Infine, il marchio Wintem su Amazon propone il suo test rapido per la Covid-19 fai da te Alltest, nella confezione da 20 tamponi rapidi da fare comodamente a casa. Anche Alltest Biotech è formalmente riconosciuto dal Ministero della Salute, segue le normative vigenti e dispone di Certificazione valida nell’Unione Europea. Ed è testato e consigliato dai migliori laboratori italiani. All’interno contiene 20 tamponi, confezionati ovviamente singolarmente, per garantire il massimo dell’igiene e della sicurezza. E troviamo anche le istruzioni in lingua italiana per poter eseguire alla perfezione la rilevazione e ottenere in tempi rapidi risultati affidabili pronti in solo un quarto d’ora.

I tamponi rapidi per individuare il Covid su Amazon si possono usare semplicemente per ottenere risultati abbastanza attendibili. Ma in caso di sintomi ricordati di chiedere sempre consulto dal tuo medico.