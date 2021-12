Le tisane in confezione regalo possono essere un’ottima idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione. Per un’amica, la mamma, una sorella, una cugina, una zia, la nonna o anche per un uomo che ama coccolarsi a fine giornata con una bevanda calda che dona benessere.

Le tisane calde hanno molti benefici. E ci sono confezioni regalo utili per donare salute, benessere e comfort in ogni occasione. A Natale, per un compleanno, per un anniversario o semplicemente per dire grazie: non c’è regalo migliore da fare.

Su Amazon possiamo trovare le migliori marche di tisane, con confezioni eleganti, colorate, raffinate, che possono diventare sempre un’ottima soluzione per i nostri regali. Ecco la nostra selezione per te.

Pukka Herbs festive Collection, Confezione regalo Natalizia, 30 bustine tè e tisane assortite biologiche

Da Pukka Herbs ecco la confezione regalo natalizia con 30 bustine di tè e di tisane assortite, tutto rigorosamente biologico e senza caffeina. Una selezione delle proposte invernali più amate del brand, in una bella confezione natalizia. Un regalo perfetto per chi ama il tè e le tisane, con miscele per scaldare corpo e mente. Apple & Cinnamon, three ginger, Vanilla, Turmeric Gold e Revitalise; tante tisane per avere energia, digerire e stare meglio durante le vacanze di fine anno. Gli ingredienti sono al 100% biologici ed etici. Basta mettere le bustine di miscela biologica per infuso, sigillate singolarmente, in infusione per 15 minuti in acqua calda.

Equilibra Integratori Alimentari Tisane, Cofanetto Night & Day Tisane Collection, 100% Ingredienti Funzionali

Equilibra propone invece il suo cofanetto Night & Day Tisane Collection, con 60 filtri e una selezione di infusi con ingredienti funzionali utili per la salute e il benessere di mente e corpo. Il cofanetto contiene 20 filtri per 3 diverse tisane: Tisana Digestiva, Tisana Relax e Riposo, Tisana Energia e Vitalità. Per godere di tutte le proprietà, basta mettere un filtro in una tazza da 200 ml di acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti coperta e poi gustarsi la propria bevanda calda. Si può aggiungere anche lo sciroppo d’Agave Biologico Equilibra per dare un po’ di sapore dolce in più alla tisana.

L’Angelica Cofanetto Tisane Calde, Box Con Tisane E Tè Assortiti, 120 Bustine, Assortito

L’Angelica, invece, presenta il cofanetto di tisane e tè assortiti, un box con 120 bustine con i migliori prodotti funzionali tutti in un’unica confezione. Il gusto è davvero unico e nel cofanetto ci sono 12 bustine per ogni variante: Tisana Mora e Cannella, Zenzero e Vaniglia, Cacao e Arancia, Goji e Liquirizia e altro ancora. Le bustine sono sigillate singolarmente così da conservare alla perfezione le proprietà dei mix di erbe. Per una tisana perfetta, usare un filtro per ogni tazza di acqua calda, non versandola direttamente sul filtro. Lasciare in infusione per 5 minuti.

Pompadour Tè Collezione Inverno Assortimento di Tisane alla Frutta Senza Caffeina

Da Pompadour ecco la Winter Collection di tisane alla frutta senza caffeina per affrontare al meglio la stagione fredda. Tante coccole per scaldare le giornate invernali con una selezione di sei infusi tipicamente del periodo per soddisfare tutti i gusti: Magia d’inverno, arancia rossa, cielo di stelle, caldo abbraccio, garofano cannella, 1001 notte, per un totale di 30 bustine da condividere. Lasciare la bustina in infusione in acqua calda a 100 gradi per 5-8 minuti. Usare un filtro per ogni tazza da 200 ml.

Kusmi Tea – Infuso Be Cool Bio – Mix di Piante, Menta piperita, Liquirizia e Mela – Tisana biologica, senza Teina, Sfusa

Kusmi Tea presenta invece la sua confezione di tisana biologica senza teina, sfusa. La scatola in metallo da 90 grammi comprende verbena, menta piperita e liquirizia, delicatamente profumato alla mela, ideale per le pause e il relax. La tisana è perfetta per grandi e piccina ed è priva di teina. L’infusione di 5 minuti con acqua calda a 90 gradi è il consiglio che il marchio dà per un totale di 40 tazze circa da provare.

ORIGEENS Cofanetto TE BIO L’ESSENTIELLE | Assortimento di Te Verde – Rooibos – Te Nero – Te Bianco

Origeens presenta, infine, il suo cofanetto di tè bio L’essentielle, con un assortimento di tè verde, Rooibos, tè nero, tè bianco. 8 bustine per ogni gusto: tè verde al gelsomino, tè bianco al limone e rosmarino, tè verde Sencha, tè rosso Vanilla Rooibos (infusione, tisana), tè verde alla menta e tè nero Earl Grey. Tutti i tè sono certificati da agricoltura biologica e la coltura è fatta senza uso di prodotti chimici. Le bustine sono biodegradabili e senza cloro, colla o punti metallici. Gli ingredienti sono 100% naturali, con tè aromatizzati con fiori, piante aromatiche, aromi o bucce di frutta.

Le tisane in confezione regalo sono sempre il dono migliore da fare per esprimere quanto teniamo al benessere di chi lo riceverà, non trovi?